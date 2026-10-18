Бүгін еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Қазгидромет" РМК бүгін, 2026 жылы 18 қазанда еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"18 қазанда Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Ақтөбе, Алматы, Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бұған дейін синоптиктер бүгін, жексенбіде бірқатар өңірлерде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялаған болатын.
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