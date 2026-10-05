#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Қоғам

Соңғы жеті жылда 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 мектеп салынды - президент

Тоқаев: Соңғы жеті жылда 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 мектеп салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 14:41 Сурет: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы жеті жылда Қазақстанда 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 мектеп салынғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, жас ұрпақ дамыған мемлекетте, қауіпсіз ортада және өркениетті қоғамда өмір сүруі керек.

Қазір Қазақстанда 4 миллионнан астам оқушы бар. Яғни елдегі әрбір бесінші азамат мектепте білім алып жатыр.

Президент өркениетті әрі озық елдің қуаты ең алдымен адам капиталының сапасымен өлшенетінін атап өтті. Оның пікірінше, мемлекеттің әлемдегі орны мен экономикалық әлеуеті қоғамдағы білім мен ғылымның деңгейіне тікелей байланысты.

"Өздеріңіз білесіздер, біз бұл бағытта нақты шаралар қабылдап, белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Мәселен, соңғы жеті жылда елімізде 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 мектеп салынды. Биыл тағы 101 мектеп салынып жатыр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында білім беру мекемелерінің жаңа стандарты қалыптасты. Соның арқасында заманауи инфрақұрылымы бар, балалардың сапалы білім алып, дамуына жағдай жасалған мектептер бой көтеріп жатыр.

Бүгінде 460 мың оқушыға арналған 217 мектеп салынған. Оның 84-і, яғни шамамен 40 пайызы ауылдық жерлерде орналасқан.

Мемлекет басшысы ауыл мен қала мектептерінде балаларға бірдей сапалы білім берілуі керектігін атап өтті.

Сонымен қатар Қазақстанда жасанды интеллект жүйесіне негізделген арнайы сабақтарды орта мектептерге жаппай енгізу бағдарламасы іске асырылып жатыр.

"Бұл – өте маңызды жұмыс. Үкімет осы мәселеге баса мән беруге тиіс", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлерде мектеп тапшылығы болмауы керектігін атап өтті. Оның айтуынша, бұл – елдің болашағына тікелей әсер ететін маңызды фактор.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Школьные занятия, уроки, школа, школы
14:14, 26 тамыз 2026
Қазақстан президенті: Кейінгі бес жылда 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1120 мектеп салынды
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
13:54, 12 наурыз 2026
Соңғы үш жылдың ішінде елімізде 57 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды – Президент
Школа, школы, школьные занятия, уроки
14:06, 30 маусым 2026
Соңғы 3 жылда 584 заманауи мектеп салынды – Тоқаев
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фарерские острова и Казахстана перед матчем
14:57, Бүгін
Фарерское издание опубликовало превью и прогноз матча со сборной Казахстана в Лиге наций
Александр Шевченко на ОИ-2024
14:48, Бүгін
Александр Шевченко проиграл японцу Нисиоке из третьей сотни рейтинга на турнире в Китае
Шавкатжон Болтаев (в синем) аплодирует Торехану Сабырхану после поражения в полуфинале Азиады-2026
14:26, Бүгін
Казахстанцев нет в десятке лучших боксёров мира от BoxRec: в топе три узбекских бойца
Наоми Осака выходит на корт US Open
14:08, Бүгін
Наоми Осака прокомментировала вылет Елены Рыбакиной в первом же матче на турнире в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: