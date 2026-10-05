#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Қоғам

Жаңбырдан кейін Алматыда жолды су басты: әкімдік себебін түсіндірді

Жаңбырдан кейін Алматының бір ауданында «көл» пайда болды: себебі белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 15:00 Сурет: Threads/_zzhakypp_
Алматыда 2026 жылғы 5 қазанға қараған түні жаңбыр жауа бастады. Қала тұрғындары оның салдарын әлеуметтік желілерде бөлісіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алтын Орда" базары маңындағы тротуар мен жолға көп мөлшерде су жиналған.

Наурызбай ауданының әкімдігі жағдайға қатысты түсініктеме берді.

"Аудандағы жаңбыр суының бір бөлігі келіп құятын Райымбек даңғылында нөсер суын ағызу жүйесінің өткелі бітеліп, қиындық туындады. Соның салдарынан көп мөлшерде су жиналды. Бұған дейін бұл учаскеде мұндай мәселе байқалмаған. Қазір коммуналдық қызметтер нөсер суын ағызу жүйесін тазалап, оның су өткізу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жағдай бақылауда", – делінген хабарламада.

5 қазанға қараған түні Алматыда LRT құрылысы жүріп жатқан аумақтағы жолдардың кейбір бөлігінде асфальт опырылып, көліктердің жүруі іс жүзінде мүмкін болмай қалған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Алматы қаласының коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы
15:04, 28 қазан 2024
Алматыда ықтимал су басып қалуды болдырмау үшін арнайы техника дайын
Алматыда жерасты өткелін су басып қалды
09:25, 11 шілде 2024
Алматыда жаяу жүргіншілерге арналған өткелді су басты - әкімдік түсініктеме берді
Нөсер жауын, Астана, көшелерді су басты, әлеуметтік желі
20:24, 17 шілде 2024
Астанада нөсер жауын жауып, көшелерді тағы су басты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фарерские острова и Казахстана перед матчем
14:57, Бүгін
Фарерское издание опубликовало превью и прогноз матча со сборной Казахстана в Лиге наций
Александр Шевченко на ОИ-2024
14:48, Бүгін
Александр Шевченко проиграл японцу Нисиоке из третьей сотни рейтинга на турнире в Китае
Шавкатжон Болтаев (в синем) аплодирует Торехану Сабырхану после поражения в полуфинале Азиады-2026
14:26, Бүгін
Казахстанцев нет в десятке лучших боксёров мира от BoxRec: в топе три узбекских бойца
Наоми Осака выходит на корт US Open
14:08, Бүгін
Наоми Осака прокомментировала вылет Елены Рыбакиной в первом же матче на турнире в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: