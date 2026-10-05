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Қоғам

Алматы облысында Cobalt екі баланы қағып кетті: біреуі жансақтау бөлімінде жатыр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 18:03 Фото: akorda.kz
Алматы облысының Абай ауылында Chevrolet Cobalt көлігінің жүргізушісі жол жиегінде тұрған екі баланы қағып, жол-көлік оқиғасы болған жерден қашып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Qumash басылымының мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 4 қазан, жексенбі күні болған.

Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі екі кәмелетке толмаған баланың жарақат алып, Қарасай клиникалық көпбейінді орталық аудандық ауруханасына жеткізілгенін хабарлады.

"Екеуіне де ота жасалып, операциядан кейін анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімінде бақылауда болды", – деп хабарлады дәрігерлер.

2026 жылғы 5 қазандағы мәлімет бойынша, науқастардың біреуі одан әрі ем алу үшін хирургия бөліміне ауыстырылған. Екіншісі әлі де жансақтау бөлімінде жатыр, оның жағдайы ауыр деп бағаланып отыр.

"Науқастардың жеке деректері мен денсаулық жағдайына қатысты мәліметтер дәрігерлік құпияға сәйкес жарияланбайды", – делінген денсаулық сақтау басқармасының қорытынды хабарламасында.

Сондай-ақ Zakon.kz тілшісі облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметіне түсінік алу үшін жүгінді.

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Айдос Қали
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