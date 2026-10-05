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Қоғам

Тоқаев Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды

Тоқаев Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 18:49 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астана әуежайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты күтіп алды.

Тоқаев Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 18:49

Сурет: akorda.kz

Қазақстан Республикасы Әскери әуе күштерінің ұшақтары мемлекет шекарасынан елордаға дейін Оман Сұлтаны мінген бортпен қапталдаса ұшты.

Тоқаев Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 18:49

Сурет: akorda.kz

Мәртебелі мейманның келуіне орай ұшу алаңында Құрмет қарауылы ротасы мен Президент оркестрі сап түзеді.

, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 18:49

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанға Оман cұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид мемлекеттік сапармен келетінін жазған едік.

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Айдос Қали
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