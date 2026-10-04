Қазақстанға Оман cұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид мемлекеттік сапармен келеді
Сурет: Ақорда
5-6 қазан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Оман сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Жоғары деңгейде өтетін келіссөздер барысында тараптар саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар мемлекеттер басшылары қазақ-оман бизнес форумына қатысады".
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Федералдық президент Франк-Вальтер Штайнмайерді және Федералдық канцлер Фридрих Мерцті ұлттық мереке – Германия бірлігі күнімен құттықтаған болатын.
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