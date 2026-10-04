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Саясат

Қазақстанға Оман cұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид мемлекеттік сапармен келеді

Ақорда, Қазақстан, Оман, cұлтан, Хайсам бен Тариқ Әл Саид, мемлекеттік сапар , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2026 10:00 Сурет: Ақорда
5-6 қазан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Оман сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Жоғары деңгейде өтетін келіссөздер барысында тараптар саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар мемлекеттер басшылары қазақ-оман бизнес форумына қатысады".

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Федералдық президент Франк-Вальтер Штайнмайерді және Федералдық канцлер Фридрих Мерцті ұлттық мереке – Германия бірлігі күнімен құттықтаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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