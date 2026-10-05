Домофонды ауыстыруды ұсынған: Ұлытау облысында зейнеткер 7 млн теңгесінен айырылып қала жаздады
Фото: Zakon.kz
Ұлытау облысының тұрғыны 7 млн теңгесінен айырылып қала жаздады. Оқиға қарапайым телефон қоңырауынан басталған. Бейтаныс адамдар зейнеткерге домофонды ауыстыруды ұсынып, кейін оны алаяқтықтың көпсатылы схемасына тартқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жәбірленушінің айтуынша, қоңырау шалғандар оны алаяқтар тобын әшкерелеуге көмектесуге көндірген. Ол үшін өз жинағын "қауіпсіз шотқа" аудару керек екенін айтқан.
Олар өз кезегінде зейнеткердің шотына мемлекеттен ақша түсетінін уәде еткен. Алайда банк қызметкерлері әйелдің алаяқтарға 7 млн теңге аударуына жол беріп, оны алданудан сақтап қалған.
Оқиғаға полиция қызметкерлері де араласқан. Соған қарамастан, біраз уақыт бойы зейнеткерге қайта-қайта қоңырау шалып, оны қорқытуға тырысқан.
Полиция азаматтарды бейтаныс адамдардың ақша аударуға қатысты нұсқауларын орындамауға, жеке деректері мен SMS арқылы келген кодтарды ешкімге айтпауға шақырады. Алаяқтыққа күдік туындаған жағдайда бірден 102 нөміріне хабарласу қажет.
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