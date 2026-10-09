#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.94
502.05
5.26
Оқиғалар

Түркістан облысында полицей әйелдің 5 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысының Мақтаарал ауданында полиция қызметкері алаяқтарға ақша аудармақ болған 59 жастағы әйелді дер кезінде тоқтатты. Осылайша оның 5 млн теңгесінен айырылып қалуына жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға кезінде қызметтен тыс уақытта жүрген полицей Шерхан Қалтұрсын банк терминалының алдында күмәнді қаржылық операция жасап жатқан әйелді байқап, мән-жайды анықтаған.

Белгілі болғандай, алаяқтар әйелге телефон соғып, туыстарына пошта арқылы сыйлық келгенін айтқан. Оның сеніміне кіргеннен кейін телефонына келген кодты сұрап алған. Осыдан соң әйелдің атына 5 млн теңге несие рәсімдеп, қаражатты өздеріне аудартуға әрекет жасаған.

Алаяқтарға сенген әйел олардың нұсқауын орындау үшін банкке барған. Шерхан Қалтұрсын оған алаяқтардың арбауына түскенін түсіндіріп, ақша аудару операциясын тоқтатуға көмектескен.

Полицейдің қырағылығы мен дер кезінде араласуының арқасында 5 млн теңге алаяқтардың қолына түспеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:59, 29 мамыр 2026
Павлодарда полицей зейнеткердің 4 млн теңгесін сақтап қалды
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
16:44, 13 шілде 2026
Астанада полиция зейнеткердің 20 млн теңгесін сақтап қалды
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
12:03, 04 наурыз 2026
Павлодарда полиция қызметкері зейнеткердің 1,5 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Чехии на чемпионате Европы
15:53, Бүгін
Сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Чехии на чемпионате Европы
Алекс Перейра
15:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC Перейра не хочет продолжать карьеру в боксе
Байсангур Сусуркаев
15:17, Бүгін
Россиянин Сусуркаев получил бой на UFC 335 в Лас-Вегасе
Министр спорта ЮАР заявил о возвращении страны в календарь Формулы-1 до 2030 года
14:56, Бүгін
Министр спорта ЮАР заявил о возвращении страны в календарь Формулы-1 до 2030 года
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: