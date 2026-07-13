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Қоғам

Астанада полиция зейнеткердің 20 млн теңгесін сақтап қалды

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 16:44 Фото: Zakon.kz
Полиция қызметкерлері "Қазақтелеком" АҚ-мен бірлесіп, елорда тұрғыны 76 жастағы зейнеткердің шамамен 20 миллион теңгесінен айырылып қалуына себеп болуы мүмкін алаяқтық әрекеттің жолын кесті.

Алдын ала мәлімет бойынша, алаяқтар зейнеткермен байланысып, өздерін емхана қызметкерлері ретінде таныстырған. Олар қабылдауға жазылу сылтауымен әйелді SMS-хабарлама арқылы келген растау кодын айтуға көндірген.

Кейін психологиялық қысым көрсету әдістерін қолданған алаяқтар жәбірленушіні байланыста ұстап, үйден шығуға және нұсқауларды күту үшін саябаққа баруға көндірген. Алаяқтық туралы ақпарат түскеннен кейін полиция қызметкерлері дереу оқиға орнына барып, зейнеткердің орналасқан жерін анықтап, заңсыз әрекеттердің жолын кесті.

Уақытылы араласудың арқасында ақшаны ұрлауға жол берілмеді. Әйелдің барлық жинақтары, соның ішінде банк шоттары мен депозиттеріндегі қаражаттары сақталды. Полиция қызметкерлері әйелмен профилактикалық әңгіме өткізіп, қашықтан жасалатын алаяқтықтың кең таралған тәсілдерін және күмәнді қоңыраулар түскен жағдайда қандай әрекет ету керектігін түсіндірді.

Полиция мемлекеттік органдардың қызметкерлері де, банк өкілдері де, медициналық мекеме қызметкерлері де телефон арқылы SMS-кодтарды, банк карталарының деректемелерін, құпиясөздерді немесе өзге де құпия ақпаратты сұрамайтынын ескертеді.

Осындай қоңыраулар түскен жағдайда әңгімені дереу тоқтату қажет. Полиция азаматтарды қырағылық танытуға, сондай-ақ қарт туыстарына алаяқтықтың кең таралған схемалары туралы үнемі ескертіп отыруға шақырады. Уақытылы сақтық шараларын сақтау және алынған ақпаратты тексеру қаражатыңызды сақтап қалуға және қылмыскерлердің құрбаны болмауға көмектеседі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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