Алматыда дәрігерлер төртінші қабаттан құлаған әйелдің өмірін сақтап қалды
Қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, әйел ауруханаға екінші дәрежелі кома жағдайында жеткізілген. Оның қан қысымы күрт төмендеп, жарақаттық және қан жоғалтудан болатын геморрагиялық шок дамыған. Сондай-ақ жамбас сүйектері бірнеше жерден сынып, кеуде қуысы ауыр зақымданған.
Дәрігерлер алдымен өмірлік маңызды ағзалардың қызметін қалпына келтіру үшін шұғыл көмек көрсеткен. Науқастың жағдайы тұрақтанғаннан кейін оны отаға дайындаған.
Жамбас сүйектерін қалпына келтіріп, бекіту отасын травматолог-ортопедтер Дәулет Чукманов пен Нұржан Нұралы жасаған. Анестезиологиялық көмекті Асхат Қасымұлы қамтамасыз еткен. Ота барысында зақымданған сүйектер арнайы металл пластиналар мен бұрандалар арқылы бекітілген.
Отадан кейінгі екінші күні науқасты біртіндеп қимыл-қозғалысқа келтіру жұмыстары басталған. Емнің нәтижесінде жағдайы жақсарып, ауруханада 18 күн жатқан әйел қанағаттанарлық жағдайда үйіне шығарылған.
Басқарма өкілдерінің айтуынша, науқастың өмірін сақтап қалуға шұғыл көмектің уақытылы көрсетілуі, дәрігерлердің кәсібилігі және медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысы мүмкіндік берген.