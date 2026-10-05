Қазақстанда бірден екі вице-министр қызметінен босатылды
ҚР Үкіметінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Айдар Әбілдабеков Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министрі қызметінен босатылды.
Ол әр жылдары кәсіпкерлікпен айналысып, кеден органдарында және статистика жүйесінде жұмыс істеген. 2025 жылғы тамызда Сауда министрлігінің вице-министрі болып тағайындалғанға дейін Сауда комитетін басқарған.
Осындай кадрлық шешім Төтенше жағдайлар вице-министрі қызметін атқарған Батырбек Әбдішевке қатысты да қабылданды.
Әбдішевтің мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі 20 жылдан асады. Ол әр жылдары арнайы мемлекеттік органдарда және ҚР ҰҚК-де қызмет атқарған. Төтенше жағдайлар вице-министрі қызметін 2024 жылғы сәуірден бері атқарып келген.
Кадрлық шешімдердің себептері және ведомстволардағы бос қызметтерге кімдердің тағайындалатыны әзірше хабарланған жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Марғұлан Аманбаев ҚР ТЖМ аппаратының басшысы болып тағайындалғанын хабарлаған едік.