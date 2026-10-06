Есілде мас жүргізуші қылмыстық іске ілікті
Бұл туралы 2026 жылғы 5 қазанда облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство мәліметінше, құқық бұзушы туралы ақпарат Есіл қаласының полиция бөліміне 3 қазанда түскен.
Куәгерлер жергілікті дәмханалардың бірінің маңында жеңіл автокөлік тізгіндеген мас жүргізушіні байқаған. Оқиға орнына бірден патрульдік экипаж барған. Ақпарат расталды.
"49 жастағы ер адамның дәмханаға досымен бірге тамақ сатып алу үшін келгені анықталды. Алайда жүргізуші алкогольдік мас күйде болған. Кейін медициналық куәландыру оның орташа дәрежедегі мас күйде болғанын растады", – делінген хабарламада.
Тексеру барысында полицейлер ұсталған ер адамның көлік жүргізу тәртібін бірнеше рет бұзғанын анықтады. 2025 жылғы қаңтарда оны мас күйде көлік жүргізіп келе жатқан жерінен тоқтатқан. Осыдан кейін сот шешімімен ол көлік құралдарын басқару құқығынан жеті жылға айырылған. Алайда ер адам бұдан сабақ алмай, қайтадан айналасындағылардың өміріне қауіп төндірген.
Қазіргі уақытта аталған факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 346-бабының 1-бөлігі ("Көлік құралын басқару құқығынан айырылған және мас күйдегі адамның көлік құралын басқаруы") бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Мас күйде көлік жүргізіп, жолға қайта шыққаны үшін жүргізушіге 5 000 АЕК-ке дейінгі мөлшерде айыппұл салынуы, түзеу немесе қоғамдық жұмыстарға тартылуы, сондай-ақ бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.