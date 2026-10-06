Металды 85%-ға, электр энергиясын 30%-ға дейін үнемдейді: қазақстандық ғалымдар суды көтерудің жаңа технология
Ведомствоның нақтылауынша, қазір жоба өндірістік сынақтан өткізу және пайдалану кезеңінде.
Былтыр ҚазСШҒЗИ әзірлемесі Түркістан филиалының "Қазсушар" РМК-ға қарасты Мақтаарал ауданындағы су алу ұңғымаларында далалық сынақтан өтті. Сынақ қорытындысы бойынша техникалық және экономикалық тұрғыдан оң нәтижелер алынды.
Атап айтқанда, ұңғымаларды пайдалану кезіндегі металл шығыны 85%-ға дейін, электр энергиясына жұмсалатын шығын 30%-ға дейін азайған. Сонымен қатар ұңғымалардың өнімділігі 20-40%-ға артса, сорғы жабдығын монтаждау және демонтаждау кезіндегі еңбек шығыны 70%-ға дейін төмендеген. Осылайша, дәстүрлі су көтеру құбырларынан бас тарту есебінен айтарлықтай экономикалық тиімділікке қол жеткізілген.
Сондай-ақ электр жүктемесінің төмендеуі сорғы агрегатының қызмет ету мерзімін ұзартуға және жүйенің жалпы энергия тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
"Қазіргі уақытта Қазақстанда мұндай құрылғылар өндірілмейді әрі қолданылмайды. Ал ыңғайлылығы, сенімділігі және өндіріске енгізуге дайын болуы жағынан олармен салыстыруға келетін бәсекелес немесе балама шешімдер жоқ. Қазір жабдықтың әртүрлі маусымдық жағдайлардағы жұмысына мониторинг жүргізу жалғасып жатыр. Құбырсыз су көтеру технологиясының техникалық-экономикалық және өндірістік тиімділігі бойынша түпкілікті нәтижелер өндірістік сынақтардың толық циклі аяқталғаннан кейін белгілі болады", – деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Талғат Момышев.
Оның айтуынша, суды құбырсыз көтеру технологиясының техникалық-экономикалық және өндірістік тиімділігі жөніндегі түпкілікті нәтижелерді өндірістік сынақтардың толық циклі аяқталғаннан кейін алу жоспарланып отыр.
Бұған дейін Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовтің Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданына барып, Д. Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналының жекелеген учаскелерін реконструкциялау нәтижелерімен танысқаны белгілі болды.