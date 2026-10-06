#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Қоғам

Металды 85%-ға, электр энергиясын 30%-ға дейін үнемдейді: қазақстандық ғалымдар суды көтерудің жаңа технология

Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары суды құбырсыз көтеру технологиясын әзірледі. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 6 қазанда ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі Zakon.kz-ке хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 10:34 Сурет: gov.kz
Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары суды құбырсыз көтеру технологиясын әзірледі. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 6 қазанда ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі Zakon.kz-ке хабарлады.

Ведомствоның нақтылауынша, қазір жоба өндірістік сынақтан өткізу және пайдалану кезеңінде.

Былтыр ҚазСШҒЗИ әзірлемесі Түркістан филиалының "Қазсушар" РМК-ға қарасты Мақтаарал ауданындағы су алу ұңғымаларында далалық сынақтан өтті. Сынақ қорытындысы бойынша техникалық және экономикалық тұрғыдан оң нәтижелер алынды.

Атап айтқанда, ұңғымаларды пайдалану кезіндегі металл шығыны 85%-ға дейін, электр энергиясына жұмсалатын шығын 30%-ға дейін азайған. Сонымен қатар ұңғымалардың өнімділігі 20-40%-ға артса, сорғы жабдығын монтаждау және демонтаждау кезіндегі еңбек шығыны 70%-ға дейін төмендеген. Осылайша, дәстүрлі су көтеру құбырларынан бас тарту есебінен айтарлықтай экономикалық тиімділікке қол жеткізілген.

Сондай-ақ электр жүктемесінің төмендеуі сорғы агрегатының қызмет ету мерзімін ұзартуға және жүйенің жалпы энергия тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

"Қазіргі уақытта Қазақстанда мұндай құрылғылар өндірілмейді әрі қолданылмайды. Ал ыңғайлылығы, сенімділігі және өндіріске енгізуге дайын болуы жағынан олармен салыстыруға келетін бәсекелес немесе балама шешімдер жоқ. Қазір жабдықтың әртүрлі маусымдық жағдайлардағы жұмысына мониторинг жүргізу жалғасып жатыр. Құбырсыз су көтеру технологиясының техникалық-экономикалық және өндірістік тиімділігі бойынша түпкілікті нәтижелер өндірістік сынақтардың толық циклі аяқталғаннан кейін белгілі болады", – деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Талғат Момышев.

Оның айтуынша, суды құбырсыз көтеру технологиясының техникалық-экономикалық және өндірістік тиімділігі жөніндегі түпкілікті нәтижелерді өндірістік сынақтардың толық циклі аяқталғаннан кейін алу жоспарланып отыр.

Бұған дейін Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовтің Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданына барып, Д. Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналының жекелеген учаскелерін реконструкциялау нәтижелерімен танысқаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында спутниктік жүйелер саласының дамуы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
14:42, Бүгін
Қазақстанда алты жаңа спутник жасалады
Қазақстандағы су қоймаларының жағдайы: әртүрлі аймақтардағы суды ағызу ауқымы жарияланды
10:25, 26 наурыз 2025
Қазақстандағы су қоймаларының жағдайы: әртүрлі аймақтардағы суды ағызу ауқымы жарияланды
Қазақстанның оңтүстігіне шамамен миллиард текше метр су жіберілді
10:09, 09 сәуір 2026
Қазақстанның оңтүстігіне шамамен миллиард текше метр су жіберілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Бүгін
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Церемония закрытия XX летних Азиатских игр в Японии
14:54, Бүгін
"Золото" на миллион: альтернативная медальная таблица Азиады-2026
Абдумалик Халоковпосле победы в финале Азиатских игр-2026
14:47, Бүгін
"Наша цель - золото Азиады в боксе. У узбеков - трёхкратный чемпион Олимпиады": Омурзаков
Забит Магомедшарипов
14:41, Бүгін
Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: