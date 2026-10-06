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Қоғам

Көкшетауда көлік қозғалысы кезінде бала жолға құлап түсті

Дорожный знак Дети, дорожный знак у школы, школа, снижение скорости, знак снижения скорости, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 12:45 Фото: pexels
Көкшетаудағы мектептердің бірінің маңында көлік қозғалып келе жатқан кезде бала есікті ашып, жолға құлап түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы Полиция департаментінің мәліметінше, 5 қазан күні сағат 08:00 шамасында Subaru Forester көлігінің жүргізушісі мектепке келген. Алайда ол баланы белгіленбеген жерде түсірмек болған. Сол кезде бала қозғалыстағы көліктен құлап кеткен.

"Бала арнайы балаларға арналған ұстап тұратын құрылғысыз немесе қауіпсіздік белдігіне арналған адаптерсіз тасымалданған", – деп атап өтті полиция.

Оқиға салдарынан жүргізуші жолаушыларды тасымалдау талаптарын және көлікті тоқтату ережесін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Онымен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, балаларды тасымалдау ережелерін қатаң сақтау қажеттігі ескертілді.

Полиция ата-аналар мен жүргізушілерді балаларды тасымалдау кезінде аса мұқият болуға шақырады: арнайы ұстап тұратын құрылғыларды пайдалану, баланы қауіпсіздік белдігімен тағу және оны тек қауіпсіз әрі рұқсат етілген жерде түсіру қажет.

Жыл басынан бері полицейлер жол қозғалысы ережелерінде көзделген жолаушылар мен жүктерді тасымалдау талаптарын, сондай-ақ қауіпсіздік белдіктері мен мотошлемдерді пайдалану ережелерін бұзудың 27 мыңнан астам дерегін анықтаған.

5 қазан күні Астанада Әуезов пен Сейфуллин көшелерінің қиылысында жеңілкөлік жаяу жүргіншіні қағып кетті. Жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен адам ауруханаға жеткізілді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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