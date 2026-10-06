#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.65
509.99
5.31
Қоғам

386 дрифт фактісі және 11,9 млн жол ережесін бұзу: Қазақстан жолдарында не болып жатыр

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобус, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың басынан бері Қазақстанда қауіпті дрифт жасаудың 386 фактісінің жолы кесіліп, 59 құқық бұзушы қамауға алынды. Жалпы жолдарда Жол қозғалысы ережелерін (ЖҚЕ) бұзудың 11,9 млн фактісі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл деректер бүгін, 6 қазанда Ішкі істер министрлігінің алқа отырысында айтылды. Жиында 2026 жылдың тоғыз айындағы жедел-қызметтік жұмыстың қорытындысы шығарылып, алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттер белгіленді. Ведомствоның мәліметінше, тұрғындардың тыныштығын бұзатын түнгі жарыстардың, қауіпті дрифт пен шудың жолын кесу жұмыстары жалғасып жатыр.

"Жыл басынан бері ЖҚЕ мен қоғамдық тәртіпті бұзумен қатар жүретін 386 дрифт фактісінің жолы кесілді. Оның ішінде 59 құқық бұзушы қамауға алынды", – делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар 142 автокөлік айыппұл тұрағына қойылған.

Жалпы жолдарда ЖҚЕ бұзудың 11,9 млн фактісінің жолы кесілді. Оның ішінде көлікті мас күйінде басқарудың 19 мыңнан астам фактісі және рөлде телефон пайдаланудың 247 мыңнан астам жағдайы анықталды. 2,4 мың жүргізуші көлік басқару құқығынан айырылды.

Бұл ретте жол-көлік оқиғаларының саны 5%-ға, зардап шеккендер саны 7%-ға, қаза тапқандар саны 16%-ға азайды.

"Ведомство басшысы көлік тәртібін бақылауды күшейтуді және әкімдіктермен бірлесіп қауіпті учаскелердегі қауіпсіздікті арттыруды тапсырды", – делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар алқа отырысында ІІМ басшысы отбасылық зорлық-зомбылықпен күрес нәтижелері туралы есеп берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога
16:05, 16 қыркүйек 2026
Қазақстанның ақылы жолдарында жыл басынан бері 661 мыңнан астам жол ережесін бұзу фактісі тіркелген
Жүргізуші, Астана, жол ережесін бұзу, Hyundai Palisade, қамауға алынды
17:59, 09 қыркүйек 2026
Астанада сегіз айда 300-ден астам бұзушылыққа жол берген көлік жүргізушісі темір торға тоғытылды
Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ
16:12, 05 желтоқсан 2025
Талдықорғанда жол ережесін 33 рет бұзған жүргізуші анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
21:36, Бүгін
Появился видеообзор матча Лиги наций УЕФА Казахстан - Фарерские острова
Фото: КФФ
21:30, Бүгін
Джон ван’т Шкип прокомментировал ничью Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:14, Бүгін
Сборную Казахстана освистали в Астане после ничьей с Фарерскими островами
Фото: КФФ
20:55, Бүгін
Сборная Казахстана сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций УЕФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: