#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.65
509.99
5.31
Қоғам

Алматыда пәтерлердің бірінен ер адамның мәйіті табылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 18:12 Фото: Zakon.kz
Алматының Әуезов ауданындағы "Жетісу" шағынауданында орналасқан пәтерлердің бірінде қайғылы жағдай болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 33 жастағы ер адамның мәйіті табылған. Алдын ала мәлімет бойынша, ол өзіне-өзі қол жұмсаған.

"Оқиға орнына жедел-тергеу тобы дереу жетті. Қажетті тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", – деп хабарлады полиция 2026 жылғы 6 қазанда.

Алдын ала мәлімет бойынша, тәртіп сақшылары ер адамның соңғы бірнеше айда өмірінде қиын кезеңді бастан өткергенін анықтаған.

"Қазір мамандар оның өмір салтын, араласқан адамдарын және болған оқиғаға қатысы болуы мүмкін өзге де жағдайларды зерттеп жатыр. Тергеу нәтижесінде оқиғаның толық мән-жайы анықталады", – деп түйіндеді полиция департаменті.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
18:42, Бүгін
Ресей армиясынан қашқан ер адам Қазақстанда сотталды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
14:24, 04 қазан 2024
Алматыдағы пәтерлердің бірінен ер адамның бөлшектелген денесі табылды
Полиция, Алматы, жеке сектор, дәретхана, ер адам, қайғылы оқиға
17:10, 02 қыркүйек 2026
Алматыда жеке үйдің дәретханасынан ер адамның денесі табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
21:36, Бүгін
Появился видеообзор матча Лиги наций УЕФА Казахстан - Фарерские острова
Фото: КФФ
21:30, Бүгін
Джон ван’т Шкип прокомментировал ничью Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:14, Бүгін
Сборную Казахстана освистали в Астане после ничьей с Фарерскими островами
Фото: КФФ
20:55, Бүгін
Сборная Казахстана сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций УЕФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: