Алматыда пәтерлердің бірінен ер адамның мәйіті табылды
Фото: Zakon.kz
Алматының Әуезов ауданындағы "Жетісу" шағынауданында орналасқан пәтерлердің бірінде қайғылы жағдай болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 33 жастағы ер адамның мәйіті табылған. Алдын ала мәлімет бойынша, ол өзіне-өзі қол жұмсаған.
"Оқиға орнына жедел-тергеу тобы дереу жетті. Қажетті тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", – деп хабарлады полиция 2026 жылғы 6 қазанда.
Алдын ала мәлімет бойынша, тәртіп сақшылары ер адамның соңғы бірнеше айда өмірінде қиын кезеңді бастан өткергенін анықтаған.
"Қазір мамандар оның өмір салтын, араласқан адамдарын және болған оқиғаға қатысы болуы мүмкін өзге де жағдайларды зерттеп жатыр. Тергеу нәтижесінде оқиғаның толық мән-жайы анықталады", – деп түйіндеді полиция департаменті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript