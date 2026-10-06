Биыл көлік полицейлері 385 келі есірткі тәркіледі
Департамент бастығы Абзал Жұматаев ішкі істер министрі Ержан Саденовтің ІІМ-нің кеңейтілген алқа отырысында берген негізгі тапсырмаларын жеке құрамға жеткізді. Оның ішінде әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алуды күшейту, "Заң және тәртіп" қағидатын қамтамасыз ету және басшылардың жұмыс нәтижесі мен бағынысты бөлімдердегі тәртіп үшін дербес жауапкершілігін арттыру міндеттері айтылды.
"Көлік нысандарында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – біздің басты міндетіміз. "Заң мен тәртіп" қағидаты әрбір қызметкердің күнделікті жұмыс тәжірибесіне енгізілуі қажет. Бұл қылмыстардың алдын алуға да, заң бұзушылықтардың кез келген түрінің жолын жедел кесуге де қатысты", – деді Абзал Жұматаев.
Кеңес барысында теміржол және әуе көлігі нысандарындағы жедел жағдай, қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ кадрлық және қызметтік даярлық мәселелері талқыланды.
Есепті кезеңде көлік полициясының қызмет көрсету аумағында 816 қылмыстық құқық бұзушылық тіркеліп, олардың ашылу деңгейі 84,4%-ды құрады.
Полицияның мәліметінше, бірқатар қылмыс түрі азайған. Атап айтқанда:
- алаяқтық – 32%-ға;
- ауыр қылмыстар – 21,6%-ға;
- ұрлық – 20,8%-ға;
- киберқылмыстар – 32%-ға төмендеген.
Сонымен қатар есепті кезеңде кісі өлтіру, зорлау және бұзақылық фактілеріне жол берілмеген.
Көлік полицейлері есірткіге қатысты 287 құқық бұзушылықты анықтап, заңсыз айналымнан 385 келіге жуық есірткі заттарын тәркіледі.
Бұдан бөлек, тоғыз айда 72 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған.
Полиция департаменті құқық бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жұмысты жалғастыратынын мәлімдеді.