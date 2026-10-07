"Қауесетке сенбеңіздер": Қарағанды тұрғындарын 8 қазанда үрейге бой алдырмауға шақырды
Сурет: primeminister.kz
Алдағы бейсенбіде Қарағандыда халықты құлақтандыру жүйесі тексеріледі. Осыған байланысты қала тұрғындары мен қонақтарын үрейге бой алдырмауға және қауесетке сенбеуге шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тиісті хабарландыру бүгін, 2026 жылғы 7 қазанда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында жарияланды.
"8 қазанда сағат 10:00-де Қарағандыда қолда бар барлық дыбыстық электр дабылы іске қосылады. Тексеру "Баршаның назарына!" сигналы бойынша жүргізіледі".
Әкімдіктің түсіндіруінше, дабылдар аумақтық деңгейдегі құлақтандыру жүйесінің дайындығын тексеруге арналған кешенді оқу-жаттығу барысында қосылады.
"Қала тұрғындары мен қонақтарынан сабыр сақтауды, үрейге бой алдырмауды, қауесетке сенбеуді, сондай-ақ ресми хабарламаларды елеусіз қалдырмауды сұраймыз", – делінген Қарағанды облысы әкімдігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне қоңырау шалу қажет.
2026 жылғы 5 қыркүйекте Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарды сабыр сақтауға шақырған еді. Министрлік 12–19 қыркүйек аралығында Жетісу облысындағы "Көктал" полигонында ҰҚШҰ-ның "Шеп-2026" бірлескен оқу-жаттығуын өткізу жоспарланғанын хабарлаған болатын.
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