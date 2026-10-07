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Қоғам

Алматыда субұрқақтар қысқы кезеңге кезең-кезеңімен өшіріліп жатыр

Алматыда субұрқақтарды күзгі-қысқы кезеңге жоспарлы түрде консервациялау жұмыстары жалғасып жатыр. , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 14:35 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда субұрқақтарды күзгі-қысқы кезеңге жоспарлы түрде консервациялау жұмыстары жалғасып жатыр.

Жұмыстар 1-10 қазан аралығында кезең-кезеңімен жүргізілуде. Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасының "Жасыл Алматы" КММ мамандары субұрқақ кешендерін суық мезгілге дайындап жатыр.

Субұрқақтар тоқтатылып, суы ағызылады, тостағаны мен жабдықтары тазартылады. Сондай-ақ мамандар инженерлік жүйелерді үрлеп, құрғатады, ал жабдықтардың кейбір құрылымдары алынып, қысқы сақтауға жіберіледі.

Консервациялау жұмыстары инженерлік желілер мен жабдықтарды төмен температураның әсерінен қорғау үшін қажет. Бұл ретте, әр нысанның техникалық ерекшеліктері ескеріледі.

Жұмыстарды 10 қазанға дейін аяқтау жоспарланған. Қысқы кезеңнен кейін мамандар техникалық қызмет көрсетіп, субұрқақтарды жаңа маусымға дайындайды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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