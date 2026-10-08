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Қоғам

Шымкентте тойдан шыққан ер адам аспанға оқ атып, 5 тәулікке қамалды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 12:05 Фото: Zakon.kz
Шымкент полицейлері тойдан шығып, дабыл тапаншасынан аспанға оқ атқан 34 жастағы қала тұрғынын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ер адам бұл әрекетін туысының үйлену тойын осылай атап өткенін айтып түсіндірген. Алайда Шымкент қаласының Полиция департаменті 2026 жылғы 7 қазанда оның әрекеті айналасындағыларға қауіп төндіргенін атап өтті.

Сот шешімімен ер адам 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Сондай-ақ оған түнгі уақытта тыныштықты бұзғаны және қаруды заңсыз қолданғаны үшін әкімшілік айыппұл салынды.

Ал Атырауда аулада шуламауды сұраған жергілікті тұрғынды күрек аяусыз ұрып-соққаны туралы жазған болатынбыз.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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