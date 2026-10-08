Қарағанды облысында қазақстандық нөмірін Грузия нөмірімен жасырған жүргізуші ұсталды
Оқиға 7 қазанда Астана – Қарағанды автожолында тіркелді. Сағат 12:30 шамасында полицияға QAJ жүйесі арқылы Астана бағытынан Қарағандыға қарай келе жатқан жүк көлігі туралы ақпарат түскен. Көлікте жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлері болуы мүмкін екені хабарланды.
Ақпаратты алған патрульдік экипаждар бірден жолға шықты. Автожолдың 111-шақырымында, Осакаровка кенті маңында полицейлер DAF жүк көлігін тоқтатты. Тексеру кезінде күдік расталды. Көліктің нақты Қазақстан нөмірлерінің үстіне Грузияның мемлекеттік тіркеу нөмірлері орнатылғаны анықталды.
Яғни жүргізуші көліктің шынайы тіркеу деректерін жасыруға әрекет жасаған. Жүк көлігі арнайы тұраққа қойылып, 35 жастағы жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 590-бабының 3 және 4-бөліктері бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды.
Іс Осакаров ауданының сотында қаралды. Сот шешімімен жүргізуші бір жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айырылып, әкімшілік қамауға алынды. Қарағанды облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальонының командирі Медет Нұрмұхановтың айтуынша, жалған нөмір пайдалану — жай ғана жол ережесін бұзу емес, көлік құралы туралы нақты мәліметтерді жасыруға бағытталған әрекет.
"Патрульдік полиция қызметкерлері жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлерін пайдаланатын көліктерді анықтауға ерекше мән береді. Бұл жағдайда QAJ жүйесінен түскен ақпарат патрульдік экипаждарға көлікті дер кезінде анықтап, тоқтатуға мүмкіндік берді. Тексеру барысында Қазақстан нөмірлерінің үстіне Грузияның нөмірлік белгілері орнатылғаны анықталды. Мұндай әрекеттер жауапсыз қалмайды. Жыл басынан бері облыста патрульдік полиция батальоны қызметкерлері жалған нөмір пайдаланған 87 жүргізушіні анықтады. Әрбір дерек бойынша заңда көзделген шаралар қабылданады", — деді Медет Нұрмұханов.
Полиция мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі көлік құралының негізгі сәйкестендіру құралы екенін еске салады.
Нөмірді жасыру, ауыстыру немесе жалған нөмір пайдалану заңда белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Қарағанды облысында полицейлер заманауи мониторинг және талдау жүйелерін пайдалана отырып, жол қозғалысы саласындағы осындай құқық бұзушылықтарды анықтау жұмыстарын жалғастырады.