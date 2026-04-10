Оралда жалған нөмір таққан жүргізуші жауапқа тартылды
Полицейлер Toyota Camry автокөлігін тоқтатып, тексеріс жүргізді. Тексеру барысында көлікке қатысты құжаттар мен сәйкестендіру нөмірлері (VIN-код) зерделеніп, нәтижесінде көлікке орнатылған мемлекеттік тіркеу нөмірі басқа автокөлікке тиесілі екені анықталды.
Тексеру кезінде жүргізуші бұл автокөліктің әкесі тарапынан өзінің көлігіне айырбастау нәтижесінде алынғанын түсіндірді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Сонымен қатар көліктің шығу тегін және істің барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қосымша тексеру шаралары жүргізілуде.
Алдын ала мәліметтер бойынша, бұл автокөлік басқа тұлғаға тіркелген көлікпен байланысты болуы мүмкін. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауда.
Автокөлік сатып алу немесе айырбастау кезінде келесі сақтық шараларын сақтауларыңызды сұраймыз: көлік құжаттарының түпнұсқалығын міндетті түрде тексеріңіз;
- мемлекеттік нөмір мен VIN-кодтың сәйкестігіне назар аударыңыз;
- автокөліктің тіркеу тарихының заңдылығын нақтылаңыз;
- күмәнді мәмілелерден аулақ болыңыз.
Жалған нөмірлік белгілерді пайдалану немесе күмәнді құжаттары бар көлікті пайдалану заңмен көзделген жауапкершілікке әкеледі. Егер сізге күмәнді автокөлік немесе заңсыз әрекеттер туралы мәлімет белгілі болса, "102" нөміріне хабарлауды сұраймыз.