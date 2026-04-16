Оқиғалар

Оралда жалған мемлекеттік нөмір таққан жүргізуші ұсталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 09:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Орал қаласы аумағында патрульдік полиция батальоны қызметкерлері жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында Toyota Hilux маркалы автокөлікті тоқтатты.

Тексеру нәтижесінде аталған көлік құралына қағаз түрінде жасалған, сыртқы көрінісі мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісіне ұқсас жалған нөмір орнатылғаны анықталды.

Нөмірлік белгінің заң талаптарына сәйкес келмейтіні расталды.

Аталған дерек бойынша көлік жүргізушісі Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің көлiк құралына көрiнеу жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiсiн орнату, сонымен қатар көрiнеу жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiсi бар көлiк құралын басқару, сол сияқты мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiсiн сәйкестендіруге кедергі келтіретін не олардың түрін өзгертетін немесе жасыратын құрылғылар мен материалдар қолданыла отырып жабдықталған мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiлерi бар көлiк құралын басқару баптары бойынша жауапкершілікке тартылды.

Көлік құралы арнайы айыптұраққа қойылды. Полиция азаматтарға жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтаудың маңыздылығын ескертеді. Жалған немесе заң талаптарына сәйкес келмейтін мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін пайдалану заңға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.

Оқи отырыңыз
Павлодарда жалған мемлекеттік нөмір таққан жүргізуші ұсталды
10:18, 13 сәуір 2026
Павлодарда жалған мемлекеттік нөмір таққан жүргізуші ұсталды
Оралда жалған нөмір таққан жүргізуші жауапқа тартылды
09:24, 10 сәуір 2026
Оралда жалған нөмір таққан жүргізуші жауапқа тартылды
БҚО-да полиция мемлекеттік нөмірін изолентамен өзгерткен жүргізушіні ұстады
14:56, 03 сәуір 2026
БҚО-да полиция мемлекеттік нөмірін изолентамен өзгерткен жүргізушіні ұстады
Корейский дзюдоист "лишил" Нурканата Серикбаева золотой медали чемпионата Азии
09:58, Бүгін
Корейский дзюдоист "лишил" Нурканата Серикбаева золотой медали чемпионата Азии
Валидольный триллер устроил Бейбит Жукаев на турнире в Южной Корее
09:58, Бүгін
Валидольный триллер устроил Бейбит Жукаев на турнире в Южной Корее
Топовые казахстанские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии
09:48, Бүгін
Топовые казахстанские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии
Опубликован прогноз на исход первой очной встречи Рыбакиной с россиянкой в Штутгарте
09:40, Бүгін
Опубликован прогноз на исход первой очной встречи Рыбакиной с россиянкой в Штутгарте
