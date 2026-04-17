Жетісу облысында жалған нөмір таққан жүргізушінің әрекетіне тосқауыл қойылды
Кезекті оқиға заманауи технологиялар мен тәртіп сақшыларының қырағылығы заңсыз әрекеттерді дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретінін көрсетті. Патрульдеу барысында полиция қызметкерлерінің күдігін тудырған Mazda автокөлігі тоқтатылды.
Көлікті шамамен 30 жастағы ер адам басқарған. Жүргізушінің іс-әрекеті күмәнді болғандықтан, көлік тексеруге алынды. "Қорғау" қосымшасы арқылы жүргізілген тексеру барысында автокөлікке орнатылған мемлекеттік тіркеу нөмірлерінің бұл көлікке тиесілі емес екені анықталды.
Дерекқор мәліметтеріне сәйкес, аталған нөмірлер басқа — Mitsubishi автокөлігіне тіркелген. Осылайша жүргізушінің жалған мемлекеттік нөмір таққаны белгілі болды.
Аталған автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Сонымен қатар жыл басынан бері Жетісу облысында жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлерін пайдалану бойынша 8 дерек тіркелген.
Барлық фактілер бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды. Мұндай құқық бұзушылықтар жол қозғалысы қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіреді. Себебі жалған нөмірлер көбіне басқа да заңсыз әрекеттерді жасыру мақсатында қолданылады.
"Бірде-бір құқық бұзушылық назардан тыс қалмайды. Заманауи цифрлық құралдар сәйкессіздіктерді жедел анықтауға мүмкіндік береді. Заң бәріне ортақ, оны айналып өту әрекеттері міндетті түрде жауапкершілікке әкеледі", — деп атап өтті полиция өкілдері.
Тәртіп сақшылары азаматтарға заң талаптарын қатаң сақтауды еске салады. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету — әрбір қатысушының ортақ міндеті.