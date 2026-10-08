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Қоғам

Атырауда тергеуге келмеген күдікті көпқабатты үйдің терезесінен шығып кеткен

Атырауда тергеуге келмеген күдікті көпқабатты үйдің терезесінен шығып кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 13:38 Сурет: instagram/atyrauvibe
Атырауда 31 жастағы ер адам тұрғын үйдің екінші қабатындағы кондиционердің сыртқы блогына шығып кеткен. Онымен келіссөз жүргізілгеннен кейін оны түсіріп алып, полиция қызметкерлеріне тапсырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде екінші қабаттағы кондиционердің үстінде отырған ер адамның видеосы тарады. Оқиға "Самал" шағынауданында болған.

"Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, бастапқыда ер адам құқық қорғау органдарының қысымынан кейін осындай әрекетке барған деген болжам тараған.

Алайда Полиция департаменті бұл ақпаратты жоққа шығарды. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, ер адам қылмыстық іс бойынша күдікті болып табылады және бұған дейін тергеуге шақырылған кезде келмеген.

Оқиғадан кейін ер адам полиция бөліміне жеткізілді. Қазір қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттері жалғасып жатыр.

Бұған дейін 2026 жылғы 6 қазан кешінде Оралда екі жасөспірім көпқабатты тұрғын үйдің шатырынан құлап қаза тапқан болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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