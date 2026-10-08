Алматылық тұрғын қираған аялдамаға шағымданды, алайда әкімдіктің жауабы таңғалдырды
Сурет: х/danelldnkv
Алматы тұрғыны әлеуметтік желіде қала орталығындағы қираған аялдамаға шағымданды. Әкімдік жауап ретінде жөндеуден кейінгі аялдаманың суретін жіберген. Алайда сурет даулы жағдайға себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 қазан кешке Threads әлеуметтік желісінде қираған аялдаманың видеосы жарияланды. Кадрлардан павильонның әйнек бөлігі белгісіз біреудің әрекетінен сынғаны көрінеді.
"Не үшін? Адамдар күн сайын пайдаланатын дүниені сындыру үшін адамның басында қандай жағдай болуы керек? Біз Алматының әдемі, таза әрі жайлы болғанын қалаймыз. Бірақ біреулер қаланы жеке қоқыс жәшігі ретінде қабылдай берсе, ештеңе өзгермейді", – деп жазды қыз.
Пікір қалдырғандар жазба авторын қолдады.
- Бізге тек бетон аялдамалар қою керек.
- Түсіндіру пайдасыз.
- Вандалдар.
- Адамдардың деңгейі осы ғана...
Алайда пікір білдіргендердің арасында қала тұрғындарымен қатар әкімдік өкілдері де болды.
"Құрметті тұрғын, өтінішіңіз тиісті қызметтер тарапынан қаралғанын хабарлаймыз. Ауданымызды жақсартуға қосқан үлесіңіз бен назарыңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметпен, Медеу ауданы әкімінің аппараты".
Жауапқа жөндеуден кейінгі аялдаманың суреті де тіркелген. Алайда жазба авторы суреттегі аялдаманың өзі шағымданған нысан емес екенін байқаған.
Бірнеше сағаттан кейін Open Almaty өтініштің тіркелгенін растап, оның мәртебесін бақылауды ұсынды.
Осыған ұқсас жағдай 2026 жылғы қыркүйекте де болған. Әкімдік қызметкері қоқысты жинамағанымен, есепке жасанды интеллект көмегімен жасалған, "жиналған" қоқыс бейнеленген фотосуреттерді тіркеген еді.
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