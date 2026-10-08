#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Алматылық тұрғын қираған аялдамаға шағымданды, алайда әкімдіктің жауабы таңғалдырды

Алматылық тұрғын қираған аялдамаға шағымданды, алайда әкімдіктің жауабы таңғалдырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 14:34 Сурет: х/danelldnkv
Алматы тұрғыны әлеуметтік желіде қала орталығындағы қираған аялдамаға шағымданды. Әкімдік жауап ретінде жөндеуден кейінгі аялдаманың суретін жіберген. Алайда сурет даулы жағдайға себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 қазан кешке Threads әлеуметтік желісінде қираған аялдаманың видеосы жарияланды. Кадрлардан павильонның әйнек бөлігі белгісіз біреудің әрекетінен сынғаны көрінеді.

"Не үшін? Адамдар күн сайын пайдаланатын дүниені сындыру үшін адамның басында қандай жағдай болуы керек? Біз Алматының әдемі, таза әрі жайлы болғанын қалаймыз. Бірақ біреулер қаланы жеке қоқыс жәшігі ретінде қабылдай берсе, ештеңе өзгермейді", – деп жазды қыз.

Пікір қалдырғандар жазба авторын қолдады.

  • Бізге тек бетон аялдамалар қою керек.
  • Түсіндіру пайдасыз.
  • Вандалдар.
  • Адамдардың деңгейі осы ғана...

Алайда пікір білдіргендердің арасында қала тұрғындарымен қатар әкімдік өкілдері де болды.

"Құрметті тұрғын, өтінішіңіз тиісті қызметтер тарапынан қаралғанын хабарлаймыз. Ауданымызды жақсартуға қосқан үлесіңіз бен назарыңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметпен, Медеу ауданы әкімінің аппараты".

Жауапқа жөндеуден кейінгі аялдаманың суреті де тіркелген. Алайда жазба авторы суреттегі аялдаманың өзі шағымданған нысан емес екенін байқаған.

Алматылық тұрғын қираған аялдамаға шағымданды, алайда әкімдіктің жауабы таңғалдырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 14:34

Сурет: х/danelldnkv

Бірнеше сағаттан кейін Open Almaty өтініштің тіркелгенін растап, оның мәртебесін бақылауды ұсынды.

Осыған ұқсас жағдай 2026 жылғы қыркүйекте де болған. Әкімдік қызметкері қоқысты жинамағанымен, есепке жасанды интеллект көмегімен жасалған, "жиналған" қоқыс бейнеленген фотосуреттерді тіркеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля
11:20, 03 қыркүйек 2024
Қарағанды тұрғыны сотта әкімдіктің жер учаскесін беру туралы шешіміне қарсы шықты
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
15:38, 15 мамыр 2026
Алматылық әйел фельдшерді тиісті деп айыптап отыр: оқиғаға жедел жәрдем қызметі пікір білдірді
Астанада ғимараттың төбесінен құрылыс материалдары көлікке құлады
13:35, 06 қазан 2026
Астанада ғимараттың төбесінен құрылыс материалдары көлікке құлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Барроуз - Нуриков
17:37, Бүгін
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Бүгін
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Бүгін
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Вышедший в Премьер-лигу &quot;Шахтёр&quot; продолжает свою серию без поражений в Первой лиге
16:56, Бүгін
Вышедший в Премьер-лигу "Шахтёр" добыл очередную победу в Первой лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: