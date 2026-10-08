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Қоғам

Тоқаев Орталық Азия елдері арасында жасанды интеллект бойынша серіктестік құруды ұсынды

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 14:24 Фото: unsplash
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері арасында жасанды интеллект саласындағы серіктестік құруды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қазақстанда жасанды интеллектінің біртұтас экожүйесін қалыптастыру жұмыстары жүргізіліп жатқанын атап өтті.

"Қазақстан жасанды интеллектінің біртұтас экожүйесін дәйекті түрде құра бастады. "Жасанды интеллект туралы" заң қабылданды. Digital Qazaqstan стратегиясы жүзеге асырылуда. Суперкомпьютер кластері іске қосылды. Alem.ai халықаралық орталығы жұмыс істеп тұр", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент жасанды интеллект тақырыбының өзектілігін ескере отырып, осы салада Орталық Азия серіктестігін құру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.

Оның айтуынша, мұндай серіктестік аясында мемлекеттердің ғылыми орталықтары, университеттері мен технологиялық компаниялары ақпарат және тәжірибе алмаса алады.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев нейрожелілерді қауіпсіз пайдаланудың маңызын атап өтті.

"Меніңше, аса маңызды технологияларды бақылаудың бірлескен тәсілдерін әзірлеуге уақыт оздырмай кірісу керек. Осыны ескере отырып, Қазақстан Орталық Азия елдері мен Әзербайжанға жасанды интеллектіні жауапкершілікпен қолдану туралы декларация әзірлеуді ұсынды", – деді Президент.

Мемлекет басшысы жасанды интеллектіні дамытуға қатысты қауіп-қатерлер халықаралық деңгейде белсенді талқыланып жатқанын атап өтті.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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Мемлекет басшысының айтуынша, жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты нығайтудың әлеуеті зор Қазақстан бұл бағыттың табысты дамуына барынша күш салады. – Елімізде салалық министрлік құрылды, Alem.ai халықаралық орталығы ашылды, екі суперкомпьютер іске қосылды. Цифрландыру және жасанды интеллект жылын жариялау осы саланың дамуына тың серпін берді. Бірқатар маңдайалды бастамаларды іске асырып жатырмыз. Олардың қатарында қуаты 1 гигаватт болатын «Деректерді өңдеу орталықтарының алқабын» құру жобасы да бар. Кадрлық және ғылыми әлеуетіміз де нығайып келеді. Еліміздегі алғашқы арнаулы университет – Qazaq AI Research University маман даярлауға кірісті. Технологиялық серіктестігімізді жаңа әрі сапалы деңгейге шығару үшін Астанадағы Alem.ai базасында «Орталық Азия – Корея» озық технологиялар орталығын құруды ұсынамыз, – деді Президент. Ауыл шаруашылығы саласы да назардан тыс қалған жоқ. Мемлекет басшысы былтыр Қазақстан рекордтық көлемде, яғни 27 миллион тоннадай астық жинағанын мәлімдеді. – Агроөнеркәсіп өнімдеріміз әлемнің 70-тен астам еліне жеткізіледі. Экспорт көлемі 7 миллиард долларға жетті. Қазақстан жер ресурстарына бай. Ал Корея ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру және оған жоғары технологияларды енгізу ісінде көш бастап тұр. Бәсекеге қабілетті артықшылықтарымызды біріктіріп, тамақ өнеркәсібінде бірлескен кластер құруды ұсынамын. Аталған кластердің қызметі өндіріске, терең өңдеуге және өнімді сыртқы нарыққа экспорттауға бағытталады. Қазақстан корей компанияларына үлкен нарық ұсынып қана қоймай, өндіріс орындарын ашуға, технологияларды енгізуге және Еуразия нарығына шығуға мол мүмкіндік береді. Бұл корей бизнесінің көкжиегін кеңейте түседі. Сонымен қатар тұтас Орталық Азияға нақты мультипликативті әсерін тигізеді, – деді Мемлекет басшысы.
16:58, 16 қыркүйек 2026
Жасанды интеллект пен агроөнеркәсіп: Тоқаев Кореяға жаңа жобалар ұсынды
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