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Саясат

Жасанды интеллект пен агроөнеркәсіп: Тоқаев Кореяға жаңа жобалар ұсынды

Мемлекет басшысының айтуынша, жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты нығайтудың әлеуеті зор Қазақстан бұл бағыттың табысты дамуына барынша күш салады. – Елімізде салалық министрлік құрылды, Alem.ai халықаралық орталығы ашылды, екі суперкомпьютер іске қосылды. Цифрландыру және жасанды интеллект жылын жариялау осы саланың дамуына тың серпін берді. Бірқатар маңдайалды бастамаларды іске асырып жатырмыз. Олардың қатарында қуаты 1 гигаватт болатын «Деректерді өңдеу орталықтарының алқабын» құру жобасы да бар. Кадрлық және ғылыми әлеуетіміз де нығайып келеді. Еліміздегі алғашқы арнаулы университет – Qazaq AI Research University маман даярлауға кірісті. Технологиялық серіктестігімізді жаңа әрі сапалы деңгейге шығару үшін Астанадағы Alem.ai базасында «Орталық Азия – Корея» озық технологиялар орталығын құруды ұсынамыз, – деді Президент. Ауыл шаруашылығы саласы да назардан тыс қалған жоқ. Мемлекет басшысы былтыр Қазақстан рекордтық көлемде, яғни 27 миллион тоннадай астық жинағанын мәлімдеді. – Агроөнеркәсіп өнімдеріміз әлемнің 70-тен астам еліне жеткізіледі. Экспорт көлемі 7 миллиард долларға жетті. Қазақстан жер ресурстарына бай. Ал Корея ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру және оған жоғары технологияларды енгізу ісінде көш бастап тұр. Бәсекеге қабілетті артықшылықтарымызды біріктіріп, тамақ өнеркәсібінде бірлескен кластер құруды ұсынамын. Аталған кластердің қызметі өндіріске, терең өңдеуге және өнімді сыртқы нарыққа экспорттауға бағытталады. Қазақстан корей компанияларына үлкен нарық ұсынып қана қоймай, өндіріс орындарын ашуға, технологияларды енгізуге және Еуразия нарығына шығуға мол мүмкіндік береді. Бұл корей бизнесінің көкжиегін кеңейте түседі. Сонымен қатар тұтас Орталық Азияға нақты мультипликативті әсерін тигізеді, – деді Мемлекет басшысы. , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 16:58 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Кореяның жасанды интеллект және цифрлық технологиялар саласындағы ынтымақтастығын нығайтудың әлеуеті зор екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қазақстан бұл бағытты табысты дамыту үшін барынша күш салып отырғанын атап өтті.

"Елімізде салалық министрлік құрылды, Alem.ai халықаралық орталығы ашылды, екі суперкомпьютер іске қосылды. Цифрландыру және жасанды интеллект жылын жариялау осы саланың дамуына тың серпін берді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстанда бірқатар маңызды бастама жүзеге асырылып жатыр. Соның бірі – қуаты 1 гигаватт болатын "Деректерді өңдеу орталықтарының алқабын" құру жобасы.

Сонымен қатар еліміздің кадрлық және ғылыми әлеуеті нығайып келеді. Қазақстандағы алғашқы мамандандырылған оқу орны – Qazaq AI Research University жасанды интеллект саласына мамандар даярлауға кірісті.

"Технологиялық серіктестігімізді жаңа әрі сапалы деңгейге шығару үшін Астанадағы Alem.ai базасында "Орталық Азия – Корея" озық технологиялар орталығын құруды ұсынамыз", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселесіне де тоқталды.

Мемлекет басшысы былтыр Қазақстанда рекордтық көлемде – шамамен 27 млн тонна астық жиналғанын айтты. Еліміздің агроөнеркәсіп өнімдері әлемнің 70-тен астам мемлекетіне экспортталады. Экспорт көлемі 7 млрд долларға жетті.


"Қазақстан жер ресурстарына бай. Ал Корея ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру және оған жоғары технологияларды енгізу ісінде көш бастап тұр. Бәсекеге қабілетті артықшылықтарымызды біріктіріп, тамақ өнеркәсібінде бірлескен кластер құруды ұсынамын", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Жаңа кластер өндірісті, ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеуді және дайын өнімді сыртқы нарықтарға экспорттауды қамтиды.

Президент Қазақстан кореялық компанияларға үлкен нарық ұсынып қана қоймай, өндіріс орындарын ашуға, технологиялар енгізуге және Еуразия нарығына шығуға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Мемлекет басшысының пікірінше, бұл корей бизнесінің көкжиегін кеңейтіп, тұтас Орталық Азия экономикасына мультипликативті әсер етеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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