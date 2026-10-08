#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
448.94
502.05
5.26
Қоғам

Иранның үш азаматына қатысты компанияның 2,3 мың гектар жері мемлекетке қайтарылды

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 19:45 Фото: freepik
Жетісу облысында Иранның үш азаматы құрылтайшысы болған компанияның заңсыз иелігіндегі 2,3 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекетке қайтарылды. Жер учаскелерінің жалпы құны шамамен 50 млн теңге, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жер заңнамасының сақталуына жүргізілген талдау барысында Ескелді ауданындағы жер учаскелерін иеленген заңды тұлғаның құрылтайшылары Иранның үш азаматы екені анықталған. Прокуратура мәліметінше, аталған жер учаскелері Қазақстан Республикасының Жер кодексінің талаптарын бұза отырып берілген.

Осыған байланысты Ескелді ауданының прокуратурасы мемлекет мүддесін қорғау үшін сотқа талап арыз берді.

"Сот талап арызды қанағаттандырып, 2,3 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жерін мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім шығарды". Жетісу облысы прокуратурасы

Сот шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Жалпы, прокурорлық ден қою шараларының нәтижесінде Жетісу облысында мемлекетке жалпы құны 1,7 млрд теңгеден асатын 41,1 мың гектардан астам жер қайтарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Пайдаланылмай жатқан жер, Ақтөбе облысы, мемлекетке қайтарылды
18:14, 04 шілде 2024
Ақтөбе облысында пайдаланылмай жатқан 22 мың гектардан астам жер мемлекетке қайтарылды
Құны 170 млн теңгеден асатын 58 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
12:26, 17 ақпан 2024
Құны 170 млн теңгеден асатын 58 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
Жер учаскесі, Ақмола облысы, егістік жер, мемлекет меншігі, қайтару
10:35, 14 маусым 2025
Ақмола облысында 22 мың гектардан астам жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
21:43, Бүгін
"Наконец-то мы встретились, давно так хорошо не общались": Самоделкина - о Трусовой
Фото: НОК РК
21:15, Бүгін
Жиренбаев занимает седьмое место после короткой программы на Мемориале Дениса Тена
Фото: UFC
21:08, Бүгін
Глава UFC Уайт назвал фактор, который может помочь Алексу Перейре в тяжёлом весе
Фото: НОК РК
20:38, Бүгін
Диас Жиренбаев выступил в короткой программе на Мемориале Дениса Тена в Алматы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: