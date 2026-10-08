Иранның үш азаматына қатысты компанияның 2,3 мың гектар жері мемлекетке қайтарылды
Фото: freepik
Жетісу облысында Иранның үш азаматы құрылтайшысы болған компанияның заңсыз иелігіндегі 2,3 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекетке қайтарылды. Жер учаскелерінің жалпы құны шамамен 50 млн теңге, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жер заңнамасының сақталуына жүргізілген талдау барысында Ескелді ауданындағы жер учаскелерін иеленген заңды тұлғаның құрылтайшылары Иранның үш азаматы екені анықталған. Прокуратура мәліметінше, аталған жер учаскелері Қазақстан Республикасының Жер кодексінің талаптарын бұза отырып берілген.
Осыған байланысты Ескелді ауданының прокуратурасы мемлекет мүддесін қорғау үшін сотқа талап арыз берді.
"Сот талап арызды қанағаттандырып, 2,3 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жерін мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім шығарды". Жетісу облысы прокуратурасы
Сот шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Жалпы, прокурорлық ден қою шараларының нәтижесінде Жетісу облысында мемлекетке жалпы құны 1,7 млрд теңгеден асатын 41,1 мың гектардан астам жер қайтарылды.
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