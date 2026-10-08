Тоқаеы ТМД мемлекеттері басшыларымен ұлттық тағамдар фестивалін тамашалады
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД мемлекеттері басшылары ұлттық тағамдар фестивалін аралады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түрікменстан павильонында мемлекеттер басшыларының назарына жергілікті бақша және нан-тоқаш өнімдері, түрікмен кілемдері қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар әдеби-сазды "Оғыздар" ("Огузлар") қойылымы көрсетілді.
Қазақстанның ұлттық павильоны еліміздің тарихи-мәдени бай мұрасы мен заманауи жетістіктерін танытатын бірқатар тақырыптық алаңнан тұрады.
Мемлекеттер басшыларына ТМД-ға мүше елдердің ұлттық тағамдарын әзірлеу барысы таныстырылды.
Фестиваль аясында президенттердің қатысуымен Ұйымға мүше мемлекеттер арасында өткен "Жүйріктің шабысы: күш пен сымбат" атты телевизиялық фильмдер байқауының жеңімпаздары марапатталды.
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