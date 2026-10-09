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Қоғам

Алматыда Абылай хан даңғылының бір бөлігі екі күнге жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 16:57 Фото: Zakon.kz
Алматыда LRT жобасын іске асыруға байланысты Абылай хан даңғылының Райымбек даңғылынан Мәметова көшесіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шектеу 2026 жылғы 10 қазанда сағат 08:00-ден 11 қазанда сағат 20:00-ге дейін күшінде болады.

Жұмыс жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері орнатылады. Жүргізушілерден жүру бағытын алдын ала жоспарлау сұралады.

Қаладағы көлік қозғалысына енгізілетін барлық шектеу туралы ақпарат @AlmatyJoly Telegram арнасында, әкімдіктің әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс Карты" қосымшаларында жарияланады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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