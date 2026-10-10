Шымкентте құдыққа түскен екі жұмысшы қаза тапты
Фото: primeminister.kz
Жеке компанияның су құбырларын ауыстыру үшін құдыққа түскен екі қызметкерінің өліміне байланысты полиция тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үш жұмысшы терең құдыққа түскен. Олар ұзақ уақыт бойы жер бетіне көтерілмеген соң, әріптестері алаңдап, арттарынан құдыққа түскен. Кейін зардап шеккендерді жоғарыға алып шыққан. Бұл туралы 2026 жылғы 9 қазанда Otyrar жазды.
Алдын ала мәлімет бойынша, жасы 20-дан 22-ге дейінгі ер адамдар құдық ішінде жиналған газдан уланған болуы мүмкін. Екі жұмысшы оқиға орнында көз жұмды, ал үшіншісін аман алып қалу мүмкін болды. Оған медициналық көмек көрсетілді.
"Оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауапты тұлғалар анықталып жатыр", – деп хабарлады Шымкент қалалық полиция департаменті.
Еске салайық, бұған дейін ШҚО-да жұмысшы тиегіштің астында қалып, қаза тапқанын жазған едік.
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