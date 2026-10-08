ШҚО-да жұмысшы тиегіштің астында қалып, қаза тапты
Қайғылы оқиға туралы ақпарат алғашында әлеуметтік желілерде тарады. Алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқан ер адам арнайы техниканың артында болған.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, тиегіш жүргізушісі жұмысшыны байқамай, көлікті артқа қарай жүргізе бастаған. Соның салдарынан ер адамды басып кеткен. Алған жарақатынан ол жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында көз жұмды.
Шығыс Қазақстан облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі жұмысшының қаза болғанын растады және қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
"Полиция департаменті 56 жастағы Шығыс Қазақстан облысының тұрғынының қаза болуына байланысты Глубокое аудандық полиция бөлімінде абайсызда адам өліміне әкеп соққан еңбекті қорғау ережелерін бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлайды", – деді 2026 жылғы 7 қазанда ШҚО ПД.
Полиция қазіргі уақытта істің мән-жайын толық, объективті және жан-жақты анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатқанын атап өтті.
Бұған дейін тағы бір жұмысшы жүк көлігі мен жол техникасының қатысуымен болған жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен болатын. Қайғылы оқиға Ақмола облысында болған.