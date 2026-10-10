182 млн теңгенің алтынын аяқ киімінің ұлтарағына жасырған әйел ұсталды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қырғызстан азаматы Қытайға заңсыз алып өтпек болған құны 182,3 млн теңге болатын алтын құймаларды аяқ киімінің ұлтарағының астына жасырған. Алайда оның бұл әрекеті шекарадағы бақылау кезінде әшкереленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бас көлік прокуратурасының өтінішхаты бойынша сот жалпы салмағы 2,8 келі болатын алты алтын құймаға сотқа дейінгі тәркілеу шарасын қолданды. Алтынның сынамасы 99 пайыздан асады, ал жалпы құны 182,3 млн теңгеге бағаланған. Құймалар мемлекет кірісіне өткізілді. Сот қаулысы заңды күшіне енді.
Тергеу материалдарына сәйкес, әйел алтын құймаларды Қырғызстаннан сатып алып, Қытайға заңсыз өткізу мақсатында Қазақстан аумағына "Қордай Авто" өткізу пункті арқылы кіргізген.
"Кедендік және шекаралық бақылаудан жасыру мақсатында ол аяқ киімінің ұлтарағының астына үш алтын құймадан жасырып қойған. "Қорғас" ХШЫО аумағында бақылаудан өту кезінде алтын табылып, тәркіленді" ҚР Бас көлік прокуратурасы
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
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