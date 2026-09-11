Аяқ киімнің ұлтарағына жасырған: ШҚО-да тергеудегі азаматқа ерекше "сәлемдеме" жеткізбек болған
Сәлемдеме ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабының 2-бөлігі – адам өлтіру, 125-бабының 3-бөлігі – адам ұрлау және 262-бабының 2-бөлігі – қылмыстық топқа қатысу бойынша күдікке ілініп, тергеуде отырған азаматқа арналған.
Сәлемдемені қабылдау кезінде мекеме қызметкерлері оның ішіндегі аяқ киімді мұқият тексерген. Нәтижесінде ұлтарақтың астынан жасыл-қоңыр түсті, өзіне тән иісі бар, сыртқы түрі кептірілген өсімдік массасына ұқсайтын зат салынған орам табылып, тәркіленді.
Табылған зат сараптамаға жіберілді. Оның нақты құрамы сараптама қорытындысынан кейін белгілі болады.
Оқиға туралы тиісті органдарға хабарланып, мекемеге полиция қызметкерлері шақырылды. Қазіргі уақытта қажетті процессуалдық іс-шаралар жүргізіліп, сәлемдемені жеткізуге қатысы бар адамдар анықталып жатыр.
Оқиға мекеменің бейнебақылау жүйесіне және қызметкердің бейнетіркегішіне жазылған.
"Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне келіп түсетін сәлемдемелер мұқият тексеріледі. Бұл жолы күмәнді затты аяқ киімнің ұлтарағының астына жасыруға әрекет жасалған. Алайда қызметкерлердің мұқият тексеруі нәтижесінде ол дер кезінде анықталды", – деді ШҚО бойынша ҚАЖД ресми өкілі Салтанат Ожиканова.
Сараптама нәтижесі шыққаннан кейін аталған оқиғаға құқықтық баға беріледі.