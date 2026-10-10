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Қоғам

Рыбакина Алматыны сүйікті қалаларының бірі деп атады

Рыбакина Алматыны сүйікті қалаларының бірі деп атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2026 14:36 Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина үшін ерекше орны бар қалалардың қатарына Мәскеу, Мельбурн және Лондон да кіреді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олардың бірі спортшының туған қаласы болса, енді бірінде достары тұрады, ал Лондон оған Уимблдондағы жеңісімен қымбат.

Қазақстандық теннисші өзі ұнататын қалалар туралы қытайлық жанкүйерлерге арналған жобада айтып берді. Спортшы әр қаланың өзі үшін неліктен қымбат екенін түсіндірді.

"Мен Мәскеуді атар едім, өйткені сол жерде дүниеге келдім. Алматыны жақсы көремін. Ал Мельбурн мен Лондонда көп досым бар. Сондай-ақ Лондонда Уимблдон турнирінде жеңіске жеттім", – деді Елена Рыбакина.

Еске салайық, бұған дейін Елена Рыбакина бір аптаға Қазақстанға келетінін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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