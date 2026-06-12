Рыбакина Лондондағы турнирдің ширек финалына шықты
Сурет: instagram.com/wta
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина (WTA рейтингінде 2-орын) Ұлыбританияның Лондон қаласында өтіп жатқан WTA 500 санатындағы Queen’s Club Championships турнирін сәтті бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рыбакина 1/8 финал кезеңінде Германия өкілі Татьяна Мариямен (WTA рейтингінде 52-орын), турнирдің қазіргі чемпионымен кездесті. Қазақстандық спортшы үш сетке созылған тартысты матчта 6:7, 7:5, 6:0 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша, Елена Рыбакина Queen’s Club Championships турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Биыл Лондондағы турнирдің жалпы жүлде қоры – 1,915 миллион доллар. Жекелей сындағы жеңімпаз 294 445 доллар сыйақы алып, WTA рейтингінің 500 ұпайына ие болады.
Айта кетейік, Елена Рыбакина турнирдің басты фавориті саналады және жарыста бірінші нөмірмен тіркелген.
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