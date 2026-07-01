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Спорт

Жібек Құламбаева Нидерландтағы турнирдің ширек финалына шықты

Жібек Құламбаева Нидерландтағы турнирдің ширек финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 10:52 Сурет: Instagram/kulambayevaa
Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева Нидерландтың Амстелвен қаласында өтіп жатқан ITF W35 санатындағы турнирдің жұптық сынында жеңіске жетіп, ширек финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, WTA рейтингінде 457-орында тұрған Жібек Құламбаева бұл турнирде Бельгия өкілі Полина Бахмуткинамен (әлемнің 977-ракеткасы) жұп құрап өнер көрсетіп жатыр.

Бірінші айналымда қазақстандық-бельгиялық жұп АҚШ теннисшісі Габриэла Вилар мен польшалық Вероника Фальковсканы 6:3, 6:0 есебімен айқын жеңді.

Кездесу 58 минутқа созылды. Бұл екі жұптың кәсіпқой деңгейдегі алғашқы кездесуі болды.

Осы жеңістің арқасында Жібек Құламбаева мен Полина Бахмуткина турнирдің ширек финалына шықты. Келесі кезеңде олар нидерландтық Джой де Зеув пен Антония Стояновадан құралған жұппен кездеседі.

Бұған дейін Елена Рыбакина "Уимблдон-2026" турниріндегі алғашқы жеңісіне қатысты пікір білдіргенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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