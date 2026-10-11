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Қоғам

"Болашақ" бағдарламасына қатысты маңызды ақпарат жарияланды

Болашақ, халықаралық бағдарлама, құжат тапсыру, 16 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 15:58 Сурет: t.me/bolashakcipnews
Елімізде "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін құжаттарды қабылдау басталды. Өтінімдерді eGov порталы арқылы беруге болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 11 қазанда Халықаралық бағдарламалар орталығының баспасөз қызметі хабарлады:

"Болашақ" стипендиясына конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді 2026 жылғы 16 қазанға дейін беруге болады. Өтінімдер eGov.kz порталы арқылы қабылданады".

Үміткерлерге қойылатын талаптар, басым мамандықтар және бағдарламаға қатысатын шетелдік жоғары оқу орындарының тізімі туралы толық ақпаратты Bolashak.gov.kz сайтынан алуға болады.

Ал "Ғылыми тағылымдамалар" бағдарламасының конкурсына қатысу үшін құжаттар 2026 жылғы 30 қазанға дейін қабылданады.

Құжаттарды:

  • eGov.kz порталы арқылы электрондық форматта;
  • немесе "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ-ға офлайн түрде тапсыруға болады.

Бұған дейін Яндекс Go сервисінде ақаулар туындағаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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