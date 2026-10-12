"16 қазанға дейін үлгеріңіз": қазақстандықтарға "Болашақ" бағдарламасына қатысты маңызды ақпарат жарияланды
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжат қабылдау басталды. Үміткерлер өтініштерін электронды түрде бере алады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық бағдарламалар орталығының баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 қазанда хабарлағандай, шетелде білім алғысы келетіндер қажетті құжаттарын 2026 жылғы 16 қазанға дейін тапсырып үлгеруі керек.
Өтініштер eGov.kz электрондық үкімет порталы арқылы қабылданады.
Үміткерлерге конкурсқа қатысу талаптарымен және қажетті құжаттар тізімімен алдын ала танысу ұсынылады.
"Үміткерлерге қойылатын талаптар, басым мамандықтар және бағдарламаға қатысатын шетелдік жоғары оқу орындарының тізімі туралы толық ақпарат Bolashak.gov.kz сайтында қолжетімді", – деп атап өтті Халықаралық бағдарламалар орталығы.
Орталық өкілдері қазақстандықтарды құжат тапсыруды кейінге қалдырмай, белгіленген мерзімнен кешікпеуге шақырады.
Бұған дейін Саясат Нұрбек "Болашақ" бағдарламасына қандай өзгерістер енгізу жоспарланып отырғанын айтқан еді.
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