#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
453.64
508.17
5.59
Қоғам

Қазақстанда сынақ мерзімі кезінде жалақыны азайтуға немесе жұмыстан шығаруға бола ма

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 15:17 Фото: pexels
Қазақстанда жұмысқа қабылдау кезінде жұмыс беруші қызметкердің кәсіби дағдылары мен атқаратын қызметіне сәйкестігін бағалау үшін сынақ мерзімін белгілей алады. Алайда сынақ мерзімі азаматтардың еңбек құқықтарын шектемейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еңбек кодексіне сәйкес, сынақ мерзімі туралы талап еңбек шартында міндетті түрде көрсетілуі керек. Егер құжатта мұндай талап болмаса, қызметкер сынақ мерзімінсіз жұмысқа қабылданған болып есептеледі.

"Сынақ мерзімінің ұзақтығы үш айдан аспауға тиіс. Сонымен қатар ұйым басшылары мен олардың орынбасарлары, бас бухгалтерлер мен олардың орынбасарлары, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктердің басшылары сияқты жекелеген санаттағы қызметкерлер үшін бұл мерзім алты айға дейін белгіленуі мүмкін", – деп мәлімдеді ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.

Министрлік өкілдері жұмысқа қабылданған алғашқы күннен бастап қызметкерге заңнамада көзделген барлық негізгі еңбек құқықтары мен кепілдіктері берілетінін атап өтті.

Атап айтқанда, сынақ мерзімі кезінде қызметкердің:

  • жалақыны уақтылы және толық көлемде алуға;
  • белгіленген жұмыс уақыты мен демалыс режимінің сақталуына;
  • қауіпсіз еңбек жағдайларына;
  • еңбек заңнамасында көзделген әлеуметтік кепілдіктерге;
  • еңбек құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға құқығы бар.

Сынақ мерзімі кезінде жұмыс беруші жалақыны азайта ала ма?

Сынақ мерзімінің белгіленуі өздігінен жалақыны азайтуға негіз болмайды. Еңбекақы мөлшері еңбек шартының талаптарымен айқындалады және заңнама талаптарына сәйкес болуы керек.

Мысалы, азамат жұмысқа үш айлық сынақ мерзімімен қабылданса, жұмыс беруші оның сынақтан өтіп жатқанына ғана сүйеніп, жалақысын өз бетінше азайта алмайды. Еңбекақының басқа мөлшері тек заңды негіздер мен еңбек шартында тиісті талаптар болған жағдайда ғана белгіленуі мүмкін.

Сынақ мерзімінен өтпеген қызметкерді жұмыстан шығаруға бола ма?

Егер сынақ нәтижесі бойынша жұмыс беруші қызметкердің тапсырылған жұмысқа сәйкес келмейді деген қорытындыға келсе, еңбек шарты заңнамада белгіленген тәртіппен бұзылуы мүмкін.

Бұл ретте жұмыс беруші еңбек шартын бұзу туралы қызметкерге хабарлауға және сынақ нәтижесінің неліктен теріс деп танылғанын түсіндіруге міндетті.

"Еңбек шартын жасамас бұрын оның талаптарын, соның ішінде сынақ мерзімінің ұзақтығын, жалақы мөлшерін және еңбек жағдайларын мұқият зерделеуге кеңес береміз", деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.

Бұған дейін министрлік қазақстандықтарға міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі аясында берілетін ұзақ мерзімді төлемдер туралы түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
12:56, 26 ақпан 2026
Мүгедектігі бар қызметкерлерді қосымша жұмысқа тартуға бола ма
Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок
10:25, 31 наурыз 2026
Қазақстанда 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімі өзгертілді
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии
10:34, 15 қазан 2026
Қазақстанда қызметкерді демалыс күні өзінің келісімінсіз жұмысқа тартудың үш жағдайы бар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Даулет Орынбасар вошёл в десятку скрытых талантов Football Manager 27
15:33, Бүгін
Даулет Орынбасар вошёл в десятку скрытых талантов Football Manager 27
Елена Рыбакина в компании отмечает Хэллоуин
15:15, Бүгін
Рыбакина показала, как отметила Хэллоуин в Токио после того, как снялась с WTA 500
Назым Кызайбай
15:00, Бүгін
Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата Казахстана по боксу
Кёртис Стивенс в нокдауне во втором раунде боя с Геннадием Головкиным
14:53, Бүгін
Он обещал "похоронить" Головкина, но стал мемом: как GGG побил Кёртиса Стивенса (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: