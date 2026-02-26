Мүгедектігі бар қызметкерлерді қосымша жұмысқа тартуға бола ма
Министрліктің түсіндіруінше, ҚР Еңбек кодексінің 77-бабы 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес, мүгедектігі бар адамдарды қосымша жұмысқа тарту тыйым салынған. Бұл норма императивтік сипатта және мүгедектік тобына немесе қызметкердің келісіміне қарамастан міндетті түрде сақталуы керек.
III топтағы мүгедектігі бар қызметкердің медициналық қорытындысы немесе қосымша жұмысқа келісімі заңда белгіленген тыйымды жоя алмайды.
Бұған дейін Еңбек министрлігінің Медико-әлеуметтік сараптама әдістемесі және жетілдіру департаментінің бас сарапшысы Римма Касымова бір газетке берген сұхбатында: "III топтағы мүгедектігі бар адамдарды қосымша немесе түнгі жұмысқа тек жазбаша келісімі болған жағдайда және денсаулығына қарсы болмаса ғана тартуға болады" – деген болатын.
Алайда министрліктің хабарлауынша, лауазымды тұлғаның сұхбаттағы түсіндірмесі нормативтік құқықтық акт емес және еңбек заңнамасының нормаларын өзгерте немесе толықтыра алмайды.
Сондықтан III топтағы мүгедектігі бар қызметкерді қосымша жұмысқа тарту еңбек заңнамасына сәйкес келмейді.
