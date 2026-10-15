#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Қоғам

Қазақстанда қызметкерді демалыс күні өзінің келісімінсіз жұмысқа тартудың үш жағдайы бар

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 10:34 Фото: pixabay
Жұмыс беруші қызметкерді демалыс және мереке күндері өз қалауымен жұмысқа шақыра алмайды. Алайда Қазақстан заңнамасында қызметкердің келісімінсіз жұмысқа тартуға рұқсат берілетін ерекше жағдайлар бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Uchet.kz түсіндіргендей, қызметкерлерді демалыс және мереке күндері жұмысқа тарту тәртібі Қазақстанның Еңбек кодексімен реттеледі. Кодекстің 85-бабына сәйкес, жұмыс беруші қызметкерді оның демалыс күні жұмысқа тарту үшін қызметкердің жазбаша келісімін алуы керек немесе бұл қызметкердің өз бастамасымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Заңда демалыс күндері жұмыс істеуге тыйым салынған қызметкерлер санаттары және қосымша жұмыс үшін төленетін өтемақы тәртібі де белгіленген. Сонымен қатар жұмыс беруші тиісті бұйрық шығаруы керек. Ол қағаз түрінде немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы электрондық форматта рәсімделуі мүмкін.

Осылайша, демалыс күні заңды түрде жұмысқа шығу үшін, әдетте, екі құжат қажет: қызметкердің жазбаша келісімі немесе өтініші және жұмыс берушінің бұйрығы.

Қазақстан Еңбек кодексінің 86-бабында жұмыс беруші қызметкерді оның келісімінсіз жұмысқа тарта алатын үш ерекше жағдай қарастырылған. Олар:

  • Төтенше жағдайлардың, табиғи апаттардың және өндірістік авариялардың алдын алу немесе олардың салдарын шұғыл жою үшін.
  • Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алу немесе оларды тергеп-тексеру, сондай-ақ мүліктің жойылуына немесе бүлінуіне жол бермеу үшін.
  • Бүкіл ұйымның немесе оның жекелеген бөлімшелерінің қалыпты жұмысын жалғастыруына әсер ететін, алдын ала болжанбаған шұғыл жұмыстарды орындау үшін.

Ал өндірістік жүктеменің артуы, есепті шұғыл тапсыру қажеттілігі немесе басшының жобаны тезірек аяқтағысы келуі өздігінен қызметкерді оның келісімінсіз жұмысқа шақыруға негіз болмайды.

Бұған дейін Алматы облысындағы перинаталдық орталық қызметкерлерінің жалақы бойынша 200 млн теңгеге жуық берешекке қатысты шағымданғаны хабарланған болатын. Медицина қызметкерлері екі айдан бері жалақы алмағанын айтқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
12:56, 26 ақпан 2026
Мүгедектігі бар қызметкерлерді қосымша жұмысқа тартуға бола ма
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
13:47, 22 желтоқсан 2025
Қазақстанда демалыс пен мереке күндеріндегі жұмыс үшін жалақы қалай есептеледі
Алматы метросы мереке күндері қалай жұмыс істейді
17:16, 30 желтоқсан 2025
Алматы метросы мереке күндері қалай жұмыс істейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Антон Кучма выхолит на матч КПЛ
12:18, Бүгін
Арбитр с репутацией бескомпромиссного судьи Кучма обслужит центральный матч 23-го тура КПЛ
Дана Уайт
12:01, Бүгін
"Вполне возможно": Уайт допустил бой Рахмонова и Моралеса в 2027 году
Команда Даниэля Дюбуа на ринге
11:57, Бүгін
На разогреве у Дюбуа и Уордли выступит боксёр с одной победой в 123 боях
Казахстанские &quot;классики&quot;
11:43, Бүгін
Исторический успех "классиков" помог Казахстану войти в тройку сильнейших чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: