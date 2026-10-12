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Қоғам

Павлодар облысында мотоциклші қаза тапқан жол апатынан кейін жылқының иесі жауапқа тартылды

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 18:44 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 10 қазанда сағат 23:20-да Ольгинка – Ямышево автожолында мотоциклші жылқыны қағып кеткені туралы "103" пультіне хабарлама түскен. Дәрігерлер мотоцикл жүргізушісін аман алып қала алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Pavlodarnews.kz басылымының жазуынша, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Басылымның мәліметінше, жылқының иесі ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін жауапқа тартылған.

Еске салайық, бұған дейін Қызылорда облысында жол апаты болып, екі адам қаза тапқанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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