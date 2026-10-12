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Қоғам

СІМ Сауд Арабиясындағы қазақстандықтарға үндеу жасады

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 20:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясында жүрген қазақстандық азаматтарды сақтық шараларын күшейтуге үндеді. Бұған елдің азаматтық инфрақұрылымына жасалған шабуылдар себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство қазақстандықтарға жергілікті билік органдарының нұсқауларын қатаң сақтап, адамдар көп жиналатын орындар мен қауіпті нысандардан аулақ болуды ұсынады.

Сондай-ақ министрлік азаматтарға нақты қажеттілік болмаса, әуежайларға бармауға, рейстердің мәртебесін әуе компанияларынан алдын ала тексеруге кеңес берді. Шұғыл емес сапарларды мүмкіндігінше кейінге қалдыру ұсынылды.

Төтенше жағдай туындаған жағдайда Қазақстан азаматтары ҚР-дың Эр-Риядтағы Елшілігіне немесе Жиддадағы Бас консулдығына хабарласа алады.

Жедел байланыс нөмірлері:

  • Эр-Рияд қаласындағы консул: +966 55 663 01 77;
  • Жидда қаласындағы консул: +966 53 275 80 80.

СІМ қазақстандықтарды министрлік пен Сауд Арабиясының жергілікті құзыретті органдарының ресми ақпаратын бақылап отыруға үндеді.

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Айдос Қали
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