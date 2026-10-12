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Қоғам

Қазақстан өңірлік көшбасшы мәртебесін растады

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 21:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
World Population Review платформасы жариялаған Most Powerful Countries 2026 рейтингі бойынша Қазақстан 100 мемлекеттің ішінде 34-орынға ие болып, әлемдегі ықпалды 35 елдің қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейтингті жасау кезінде экономикалық және саяси ықпал, көшбасшылық, халықаралық одақтар мен әскери әлеует ескерілген. Қазақстан Орталық Азия елдері арасында тізімнің алғашқы жартысына енген жалғыз мемлекет болды. Посткеңестік елдер арасында Қазақстан Ресейден (11-орын) кейін орналасқан. Ал Украина (51-орын), Беларусь (57-орын), Өзбекстан (71-орын), Латвия (74-орын), Эстония (75-орын), Армения (80-орын) және Грузиядан (91-орын) озып тұр. Алғашқы үш орынды Қытай, АҚШ және Үндістан иеленді.

Қазақстан экономикалық базасын нығайтып келеді. Мұны нақты көрсеткіштер де растайды. 2021–2025 жылдары елге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) жалпы ағыны 114 179,2 миллион долларды, ал 2019–2025 жылдары 155 771,2 миллион долларды құрады. Ұлттық қордың валюталық активтерін қоса алғанда, елдің халықаралық резервтері 2025 жылдың соңында 129,3 миллиард долларға жетті. Бұл соңғы бес жылда 37%-ға, ал соңғы жеті жылда 45,4%-ға өскенін көрсетеді. Алтын-валюта резервтері 70,6 миллиард долларды құрап, бес жылда 91,7%-ға артты.

Халықаралық рейтинг агенттіктері де Қазақстан экономикасының тұрақтылығын растап отыр. Атап айтқанда, S&P Global Ratings агенттігі 2026 жылы Қазақстанның тәуелсіз кредиттік рейтингін тұрақты болжаммен BBB деңгейіне дейін көтерді. Агенттік ел экономикасының сыртқы күйзелістерге төзімділігін және резервтердің жеткіліктілігін атап өтті. Moody’s агенттігі Қазақстанның рейтингін тұрақты болжаммен Baa1 деңгейінде сақтап, мемлекеттік қарыздың төмендігін және бюджеттік-фискалдық жағдайдың беріктігін көрсетті.

Шетелдік сарапшылардың пікірінше, Қазақстан Орталық Азиядағы негізгі сауда орталығы болып қала береді. 2025 жылы өңір елдерінің жалпы тауар айналымының шамамен 51%-ы Қазақстанның үлесіне тиесілі болды. Бұл — 281,4 миллиард доллардың 143,9 миллиард доллары. Демек, Орталық Азиядағы тауар айналымының жартысынан астамы Қазақстанға тиесілі.

Экспорт көрсеткіштері де осыны айқын көрсетеді. Өңірдің жалпы экспорты 139,9 миллиард долларды құраса, оның 79 миллиард доллары немесе шамамен 57%-ы Қазақстанның үлесіне тиді. Яғни Орталық Азия экспортының жартысынан астамын бір ел қамтамасыз етті.

Мұндай басымдық ел экономикасының ауқымымен ғана емес, дамыған көлік-логистикалық инфрақұрылымымен, ірі экспорттық бағыттарының болуымен және жеткізілім құрылымының әртараптандырылуымен де түсіндіріледі. Қазақстан мұнай мен металдардан бастап ауыл шаруашылығы өнімдері мен өңдеу өнеркәсібі тауарларына дейінгі кең ауқымды өнімдерді экспорттайды.

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Айдос Қали
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