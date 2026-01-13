ТМД елдерінде зейнеткерлер үшін ең қолайлы жағдай Қазақстанда жасалған - зерттеу
2025 жылғы желтоқсанның соңында World Population Review тәуелсіз ұйымы зейнеткерлікке шығуға ең қолайлы елдердің жаһандық рейтингінің жаңартылған нұсқасын жариялады. Сол рейтинг бойынша Қазақстан 77-орынға тұрақтады.
Есептеу әдістемесі
Халықаралық ұйымдардың пікірінше, дамушы немесе дамыған елдердің маңызды көрсеткіштерінің бірі – зейнеткерлерге қолайлы өмір сүру жағдайларын жасау.
World Population Review сарапшылары өз есептерін дайындауда негіз ретінде International Living халықаралық басылымының зерттеулері мен US News интернет-платформасының деректерін қолданған.
Жалпы бағалау келесі факторлар бойынша жүргізіледі:
- Қаржылық қамтамасыз ету: елдегі орташа зейнетақы мөлшері;
- Тұрғын үй жағдайы: тұрғын үймен қамтылу, ипотека жеңілдіктері;
- Тұрмыс құны: азық-түлік, дәрі-дәрмек, коммуналдық қызмет бағалары;
- Денсаулық сақтау: медициналық қызметке қолжетімділік, жеңілдіктер;
- Қозғалу еркіндігі: зейнеткерлердің ел ішінде және шетелге көшу мүмкіндігі;
- Мемлекеттік басқару: мемлекеттік қызметтер сапасы, саяси тұрақтылық, инфрақұрылым;
- Климат: өмір сүруге қолайлы ауа райы жағдайлары.
ТМД елдеріндегі жағдай
World Population Review сарапшыларының бағалауынша, ТМД елдерінде зейнеткерлер үшін ең қолайлы жағдай Қазақстанда жасалған. 2025 жылы Қазақстан 89 дамыған және дамушы елдер арасында 77-орынға тұрақтады.
Осы көрсеткіш бойынша Қазақстаннан төмен елдер тізімі:
- Әзербайжан – 81-орын
- Өзбекстан – 84-орын
- Беларусь – 87-орын
- Ресей – 88-орын
- Украина – 85-орын
Ал Қырғызстан, Тәжікстан және Армения бойынша 2025 жылы бағалау жүргізілмеген.
Жалпы әлемдік позициялар
Зейнеткерлікке шығуға ең қолайлы елдердің көшбасшылары: Швейцария, Жаңа Зеландия және Португалия.
Сонымен қатар, топ-10-ға Австралия, Испания, Канада, Дания, Нидерланды, Швеция және Люксембург енген.
Өз кезегінде:
- АҚШ – 30-орын
- Германия – 31-орын
- Жапония – 34-орын
- Түркия – 33-орын
- Қытай – 61-орын
Ең соңғы орында зейнеткерлер үшін қолайсыз жағдайға байланысты Иран тұр.
