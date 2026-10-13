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Қоғам

Қазақстанда зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге қанша қаражат бөлінді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 16:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы министрі Мәди Такиев 2026 жылғы 13 қазанда Үкімет отырысында бюджет шығыстарының орындалуы туралы баяндап, зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге және өңірлерді қолдауға қанша қаражат жұмсалғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, мемлекеттік бюджет шығыстары 98%-ға орындалып, қаржыландыру көлемі 26,2 трлн теңгені құрады.

"Республикалық бюджет шығыстары 99,6%-ға орындалып, 19,6 трлн теңгені құрады. Оның ішінде зейнетақы мен жәрдемақыға 5,3 трлн теңге, өңірлерді қолдауға 4,4 трлн теңге, экономиканың нақты секторын қолдауға 2 трлн теңге бағытталды. Ал жергілікті бюджеттердің шығыстары 96,3%-ға, яғни 11,9 трлн теңгеге орындалды. Орындалмаған шығыстар көлемі 458,4 млрд теңгені құрайды", – деді Мәди Такиев.

Министр келесі қаржы жылында өңірлерге берілетін трансферттер 1,2 трлн теңгеге ұлғаятынын да атап өтті.

Бұған дейін Мәди Такиев мемлекеттік бюджеттің тоғыз айдағы орындалуы туралы айтып, кірістердің өсуіне ықпал еткен факторларды атаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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