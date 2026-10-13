#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
451.31
504.56
5.36
Қоғам

Мәслихат депутаттарының есімі қашан белгілі болады

Мәслихат депутаттарының есімі қашан белгілі болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 18:01 Сурет: Zakon.kz
Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман 2026 жылғы 13 қазанда ведомствода өткен брифингте мәслихат депутаттарын сайлау қорытындысы қашан шығарылатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұхтар Ерманның айтуынша, мәслихат депутаттарын сайлауға дайындық жұмыстары 48 күнге созылады. Оның 14 күні кандидаттарды ұсынуға бөлінген. Бұл жұмыс ертең, 14 қазанда басталады.

"27 қазанда кандидаттарды ұсыну рәсімі аяқталады, ал 1 қарашада оларды тіркеу жұмыстары тәмамдалады. Сайлауалды үгіт-насихатқа 27 күн беріледі. Ол 2026 жылғы 28 қарашада сағат 00:00-де аяқталады. 2026 жылғы 28 қараша – тыныштық күні. Дауыс беру 29 қарашада өтеді. Сайлау қорытындысы 2026 жылғы 3 желтоқсаннан кешіктірілмей шығарылады", – деп хабарлады ОСК төрағасының орынбасары.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 2026 жылғы 29 қарашаға белгіленгенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
19:33, Бүгін
Мәслихат депутаты болу үшін қандай талаптар қойылады
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
15:38, 17 шілде 2026
Құрылтай депутаттарын сайлауды байқаушылар тізімі жаңа кандидаттармен толықты
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
07:27, 23 тамыз 2026
Тарихи күн: Қазақстанда Құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауы басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
20:05, Бүгін
Стали известны победители первого дня чемпионата Казахстана по конькобежному спорту
Фото: ktf.kz
19:33, Бүгін
Жибек Куламбаева не смогла выйти во второй круг турнира в Португалии
Фото: ATP
19:06, Бүгін
Появился видеообзор матча Бублика и Зверева на турнире серии "Мастерс" в Шанхае
Фото: instagram.com/b.sarsekbayev
18:41, Бүгін
Бахыт Сарсекбаев высказался о дальнейших перспективах сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: