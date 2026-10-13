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Қоғам

Қазақстандықтарға көлікті несиеге алудың баламасы ұсынылмақ – Өнеркәсіп министрлігі автолизинг туралы

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 22:29 Фото: Zakon.kz
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков 2026 жылғы 13 қазанда Үкіметтегі брифингте автолизинг бағдарламасының қалай дамып жатқанын айтып, қазақстандықтарға бұл тетіктің не үшін ұсынылғанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол автолизинг тетігін жетілдіру үшін заңнамаға түзетулер енгізілгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, бағдарлама былтыр іске қосылғаннан кейін, өтініштердің аздығына байланысты бірқатар мәселе туындаған.

"Біз өзгерістер енгіздік, қазірдің өзінде бірнеше көлік берілді. Алайда жалпы мақсатымыз көліктердің санын көбейту емес, халықтың қосымша балама құралдарды пайдалануына қажетті жағдай жасау болды. Көлікті несиеге алуға болады, ал автолизинг – белгілі бір мерзім ішінде автокөлікті пайдалануға мүмкіндік беретін балама тетік. Мұның бәрі осы тетікті халық пен нарық үшін қолайлы әрі екі тарапқа да тиімді ету мақсатында жасалып отыр", – деді ол.

Олжас Сапарбеков заңнаманы жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп жатқанын атап өтті. Оның сөзінше, ведомство бұл тетіктің жұмысын талдап, қажет болған жағдайда қосымша өзгерістер енгізеді.

Журналистер автолизингке қанша қазақстандық өтініш бергенін де сұрады. Олар өтініштер саны бұл тетіктің тиімділігін көрсететін өлшемдердің бірі болуы мүмкін екенін атап өтті.

"Жоқ, біз өтініштер саны негізгі көрсеткіш емес. Тағы да қайталап айтамын, біз сан қуып отырған жоқпыз. Біздің мақсатымыз – халыққа автокөлік сатып алудың балама мүмкіндігін беретін қажетті жағдай жасау", – деп жалғастырды ол.

Автолизинг бағдарламасы аясында қанша көлік берілгені туралы нақтылау сұрағына Сапарбеков әзірше нақты деректер жоқ екенін айтып, оларды кейінірек ұсынуға уәде берді.

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Айдос Қали
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